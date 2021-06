"Être deux fois vice-champions c'est affreux à vivre"... Le Top des déclas du week-end !

" Être deux fois vice-champions c'est affreux à vivre "

Après la défaite de La Rochelle en finale du Top 14 vendredi, face à Toulouse, le capitaine Romain Sazy a laissé échapper sa déception, au regard de la saison réalisée par les Maritimes : "Sur la saison, on fait deux fois vice-champions. On a donc la mauvaise étiquette, l’étiquette la plus difficile à accepter. Le parcours est beau, c’est sûr, mais tu tombes deux fois au pied du podium. C’est affreux à vivre. Quand tu vois l’équipe adverse soulever le bouclier, c’est délicat. Mais j’ai confiance en ce groupe et en son staff, on reviendra avec beaucoup d’ambitions, dès le retour de la compétition."

" Le Stade toulousain était dix fois meilleur que nous "

En zone mixte, l’entraîneur rochelais Ronan O’Gara a de son côté reconnu la supériorité du champion de France toulousain sur la finale. "Le Stade toulousain était dix fois meilleur que nous. C’est décevant mais assez facile à accepter car le résultat est normal. On n’a pas été précis, on n’est jamais rentré dans le match, on a donné trop de cadeaux et contre une équipe comme ça, c’est trop difficile. Jouer comme ça en finale, c’est une grande déception pour moi. Je pense aux supporters qui ont fait le voyage pour regarder ça… Ce n’est pas nous, ce n’était pas le reflet de tout ce qu’on a fait cette saison. […] Tu fais 26, 27 bons matches, et maintenant, tout est à la poubelle."

" Peut-être que rien ne permet à nos adversaires de se motiver "

Du côté des Rouge et Noir, l’humeur était à la fête. Le manager Ugo Mola a loué le "savoir-faire toulousain", en marge de la rencontre. "Le savoir-faire n’est pas forcément lié à ce groupe et à ce staff. Le club a une habitude de la gagne, qui transpire dans notre quotidien, dans notre organisation. Peut-être que rien ne permet à nos adversaires de se motiver. […] Je ne sais pas si le meilleur a gagné ce soir mais, en tout cas, je pense qu’on a été les meilleurs sur l’ensemble de la saison."

" Je suis tellement chanceux d'avoir cette fin "

La finale de vendredi a également donné lieu à la dernière sortie sur un terrain du légendaire troisième ligne all black, Jerome Kaino. Un moment forcément particulier pour le principal intéressé : "Il y a tant de joueurs qui ne peuvent pas choisir la fin, à cause des blessures ou d’autres circonstances qui les dépassent. Je suis tellement chanceux de finir ma carrière sur ce titre et comme je l’ai voulu."

" L'amour des uns pour les autres est immense "

Enfin, samedi, les Harlequins de Londres se sont imposés en finale du championnat d’Angleterre face aux Exeter Chiefs, pour s’adjuger le titre. Le pilier iconique des Quins Joe Marler a réagi à chaud sur les clés de ce succès : "Ce groupe de mecs est devenu chaque semaine de plus en plus fort. L’amour des uns pour les autres est immense. On a commencé à croire en ce qu'on est et ce que l'on voulait devenir. On n'a pas choisi la voie la plus facile. À un moment, on s'est juste dit : "on arrête de se prendre la tête, on fait les choses simplement et on va entre les poteaux. Que les fans aient quelque chose à célébrer." C'est tout. C'est fou !"