Et si Castres était la vraie surprise de la saison ? On en parle à 16h30 dans "Poulain raffûte"

Onzième au soir de la 7 journée de Top 14, quatrième aujourd’hui : voici résumé, en deux chiffres, la dynamique sur laquelle surfe les joueurs de Christophe Urios. Depuis la fin du mois d’octobre, les Castrais ne perdent plus en championnat. Alors que l’année 2018 vient tout juste de débuter, une question se pose : et si cette équipe, qui ne comptait pas forcément parmi les favoris en début de saison, avait finalement une chance de s’offrir le cinquième titre de son histoire ?



Voilà le thème choisi par notre consultant Raphaël Poulain pour sa première émission de l’année. Alors rendez-vous à 16h30 sur les pages Facebook de Rugbyrama et d’Eurosport pour discuter avec lui.

Et puis comme chaque semaine, il vous livrera ses pronostics sur deux chocs du week-end : Racing-Clermont en Top 14 et Perpignan-Béziers en Pro D2.