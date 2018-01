Essai Gedimat : Yann David (Stade toulousain)

Attaque toulousaine à 70m de la ligne. Bézy pour Flood et pour McAlister, celui-ci fait un pivot pour reservir Flood. L'ouvreur anglais navigue sur vint ou trente mètres, résiste au plaquage de Fuster avant d'aller au sol. L'action rebondit dans le même sens avec Bézy, encore Flood puis David qui accélère et perce sur quarante mètres pour aller marquer en solo en échappant à Fuster et Bustos Moyano, malgré le retour de Laveau.