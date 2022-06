En spécifiant que la durée d'un trajet entre Aurillac et Nîmes est de 4h30, et que le chef-lieu du Gard ne se trouve pas au milieu des deux villes, Aurillac se sent lésé par cette décision prise par la FFR.

Le communiqué d'Aurillac :

"Où est l’équité sportive ? Pour rappel, il y a quelques saisons, ASM – Toulouse s’est joué à Malemort… 1h30/45 de route pour chaque équipe… C’est fou ces coïncidences quand 2 gros se rencontrent… Appel à tous nos supporters, d’où que vous soyez et à tous les amoureux du rugby pour vous faire entendre jusqu’à Paris afin que ceux qui ont du avoir du mal à réfléchir un jour férié retrouvent un semblant de raison afin que dimanche prochain, le respect soit le mot d’ordre.. Respect de l’équité sportive ! Respect d’une compétition ! Respect d’un groupe de joueurs ! Respect d’une ville et d’un département ! Respect tout simplement des valeurs que notre sport doit véhiculer… Notre staff et ses joueurs sont même prêts pour aller jusqu’à Toulouse pour jouer, ce serait moins pire ! Mais en tout cas, pas cette mascarade ! Allez le Stade Aurillacois Cantal Auvergne !"