Éric de Cromières : sa présidence en dates

20 novembre 1953 – Eric de Cromières nait à Alger d'un père militaire. Il arrive en France à l'âge de 11 ans et découvre le rugby à Dax, et le pratique au niveau universitaire.

2006 – Après une longue carrière comme commercial, puis directeur commercial au sein de l'entreprise Michelin, il devient membre du conseil d'administration de l'ASM Clermont Auvergne. Six ans plus tard, René Fontès, alors président du club auvergnat mais atteignant l'âge limite de 73 ans, le choisit comme successeur.

2013 – Comme souhaité par Fontès, de Cromières devient président de l'ASMCA.

2015 – Deux ans après sa prise de pouvoir, Clermont dispute la finale de Top 14 face au Stade français mais perd le bras de fer sur le score de 12 à 6. Quelques mois auparavant, Clermont avait également perdu en finale de Coupe d'Europe contre le RC Toulon (24-18) à Twickenham.

2017 – Deux ans plus tard, ses joueurs se retrouvent en finale de Top 14, qu'ils gagnent cette fois face au RC Toulon (22-16). Premier titre de champion de France pour de Cromières, et deuxième pour le club auvergnat. Ce titre constitue un véritable soulagement car quelques mois plus tôt, Clermont avait perdu une autre finale de Coupe d'Europe face aux Saracens cette fois (28-17), à Murrayfield.

2019 – Le 15 juin, les Clermontois retrouvent le Stade toulousain en finale de Top 14, mais perdent sur le score de 24 à 18. Un peu plus d'un mois plus tôt, ils remportent le Challenge européen en dominant confortablement le Stade rochelais (36-16) à Newcastle.

Juillet 2019 – Eric de Cromières annonce à la Montagne souffrir d'un cancer contre lequel il lutte depuis plusieurs mois.