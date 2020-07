Éric de Cromières nous a quittés, bientôt un nouveau président à Béziers... Les 5 infos de ce jeudi

Le président clermontois Éric de Cromières est décédé

Eric de Cromières, président de Clermont depuis 2013, est mort dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 66 ans des suites d'un cancer, a annoncé le club auvergnat jeudi matin. Son état de santé s'était "dégradé rapidement" depuis quelques semaines, a indiqué le porte-parole du club. Sous sa direction, l'ASM a remporté son second titre de champion de France en 2017, ainsi que le Challenge européen en 2019, a atteint deux fois la finale de la Coupe d'Europe (2015 et 2017) et deux autres fois la finale du Top 14 (2015 et 2019). Le comité d'administration se réunira dans les prochains jours pour désigner un successeur.

Le nouveau président de Béziers bientôt désigné

Dans les heures ou les jours à venir, une conférence de presse aura lieu en mairie de Béziers où sera présentée la nouvelle dirigeance de l’ASBH. En tout état de cause, la lettre de démission de Pierre-Olivier Valaize est arrivée dans les locaux du club et, si l’autre co-président Cédric Bistué a lui aussi annoncé son départ, le courrier le concernant est attendu de façon imminente. Du coup, il faut à l’ASBH trouver de nouveaux hommes forts et, selon nos informations, c’est le nom de Michaël Guedj qui revenait en boucle, ces récents jours. Ce dernier, ancien champion de courses automobiles et créateur de la marque de vêtements Shilton, pourrait si la tendance se confirme devenir le président du conseil de surveillance de l’ASBH.

Le groupe de Béziers face à Colomiers.Icon Sport

Ben Lam attendu pour le 1er août

L'ailer néo-zélandais Ben Lam (29 ans) est bien attendu le 1er août à Bordeaux. Le président Marti nous l’a confirmé. Un doute aurait pu voir le jour dans la mesure où la saison des Hurricanes en Super Rugby Aotaeroa durera jusqu’au 15 août. Il ne jouera donc pas les deux derniers matchs de son équipe. Le staff des Girondins pourra donc le préparer pendant un mois à la découverte du Top 14 et de la Coupe d’Europe.

Will Jordan de retour à l'arrière des Crusaders

C'est le choc de cette 7e journée du championnat néo-zélandais : les Crusaders, invaincus, reçoivent des Hurricanes qui restent sur trois succès d'affilée. Pour ce nouveau match important, le manager Scott Roberson a décidé de replacer le serial marqueur Will Jordan (5 essais en 4 matchs) à son poste de prédilection. Il retrouve ainsi le maillot floqué du numéro 15, après deux matchs passés à l'aile puis sur le banc.

Un arrière prometteur prolonge aux Saracens

Déjà assurés de conserver la majorité de leurs stars malgré leur rétrogradation en deuxième division, les Saracens n'en oublient pas de préparer le long terme. Le club londonien a fait signer un premier contrat professionnel au jeune arrière/ailier Elliott Obatoyinbo. Le joueur de 21 ans a joué neuf matchs toute compétition confondue avec les Sarries cette saison. Il s'est engagé avec son club formateur jusqu'en 2022.