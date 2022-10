Vous avez quitté le monde du rugby en 2019, après avoir passé un an et demi dans le staff du XV de France. Que devenez-vous, Julien ?

Ma vie est rythmée par les différentes activités que j’ai montées. J’ai récemment ouvert une boulangerie à Saint-Savin (Isère) : un coup, je suis à la cuisson du pain, un coup à la vente, l’autre aux livraisons… Pour l’instant, on n’a pas les moyens d’embaucher davantage, en raison notamment de l’augmentation du coût des matières premières et de l’énergie. Mais ça va, je tiens le coup.

Le rugby vous manque-t-il ?

Pour l’instant, non . Mais je vais régulièrement voir des matchs à Lyon ou à Bourgoin. Ca me fait plaisir. Je suis en tribunes, sans pression. C’est un autre trip, quoi…

Entraînerez-vous à nouveau un jour ?

Entraîner, non. Mais être consultant pour un club un jour ou deux par semaine, pourquoi pas.

Dans quelques jours, le XV de France débutera la tournée d’automne. Quelle opinion avez-vous de la sélection tricolore ?

J’ai côtoyé beaucoup de ces joueurs à l’époque où je faisais partie du staff du XV de France, en 2018 et 2019. Cette équipe a une profondeur d’effectif incroyable. Cela n’a pas toujours été le cas, en France… Sincèrement, on a les arguments pour battre les Springboks à Marseille mais ça va cogner, c’est certain.

Julien Bonnaire a fait partie du staff du XV de France en 2018Icon Sport

En parallèle à vos différentes activités, vous avez lancé l’association "Handi Move & Fun". Pouvez-nous en expliquer la raison ?

Ma dernière fille, Edith, a 7 ans et souffre d’une IMC, une infirmité motrice cérébrale. On a découvert ça au moment où elle a commencé à marcher. On a alors consulté un médecin, lequel lui a fait passer un scanner ayant révélé des lésions au cerveau. Quand le verdict est tombé, mon épouse (Coralie) et moi avons pris un gros coup de massue….

Comment votre fille vit-elle, au quotidien ?

Elle marche avec des attelles, pour garder une certaine souplesse, le risque étant que les os grandissent et pas les muscles. Elle est aussi prise en charge par un centre de rééducation mais va à l’école tout à fait normalement, avec une AVS (assistante de vie scolaire). [...] Passé le choc initial, on s’est alors demandé avec mon épouse comment on pouvait aider notre fille. Un jour, on a appris l’existence d’une antenne handicap, à la station de ski de La Plagne (Savoie). Là-bas, on a rencontré Marco Gostoli, qui a inventé la "gotoski", une machine qui s’apparente à une trottinette des neiges.

Alors ?

La petite a ce jour-là passé une après-midi extraordinaire. Elle avait enfin une sensation de liberté et l’impression d’être capable, en somme, de faire ce que les autres gamins de son âge font régulièrement. Ca nous a procuré une telle émotion qu’on a mûri l’idée de lancer cette association Handi Move & Fun (Handi Move & Fun), qui permettra de promouvoir le sport adapté aux enfants en situation de handicap, de faire découvrir à d’autres parents le bonheur que nous avions vécu cet après-midi là autour d’Edith, à La PLagne. […] Depuis, nous avons même organisé une soirée de lancement, au cours de laquelle une dizaine de "gotoski" ont été achetées par des entreprises ; ces engins seront bientôt mis à disposition dans différentes stations de ski. […] Les "gotoski" sont super maniables, permettent de descendre la majorité des pistes tout en faisant travailler les fibres musculaires, le gainage… L’idée globale, en fait, c’est de permettre aux enfants handicapés de prendre du plaisir tout en faisant leur rééducation.

www.handimovefun.com