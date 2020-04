Élisez votre XV historique : le trois-quart aile (numéro 14)

Vincent Clerc

Chez les ailiers français, ils ont été nombreux à marquer leur temps. Vincent Clerc en fait partie, mais il a quelque chose en plus. Tout d’abord, parce qu’il est le meilleur marqueur d’essais du championnat de France (101 essais au total). Cet ailier, c’est surtout une vision de jeu. Toujours là au bon moment avec des crochets de feu, il aura cassé beaucoup de défenses dans ta toute sa carrière. Vincent Clerc est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l'histoire du Top 14.

Gerald Davies

Il est l’un des plus iconiques ailiers gallois. Gerald Davies aura disputé 46 matchs sous le maillot du pays de Galles et 5 avec les Lions Britanniques. C’est avant tout un marqueur d’essais. Pendant sa carrière sous le maillot du XV du Poireau, il aura inscrit 72 points. Son palmarès est tout aussi impressionnant, car il a remporté sept Tournoi des Cinq Nations dont trois Grands chelems.

Doug Howlett

Le Néo-Zélandais a toujours été considéré comme un sprinteur. Très utilisé chez les Blacks, dont il est le recordman d'essais avec 49 unités, Howlett aura connu 62 selections sous le maillot de la fougère argentée. En 2007, il rejoindra l’hémisphère nordpour jouer dans la province du Munster jusqu'en 2013. Il a été champion d’Europe en 2008 avec cette même équipe. En plus d’être très rapide, il était un joueur avec des crochets fantastique qui lui permettaient trouver les intervalles avec fluidité.

Doug Howlett - MunsterImago

David Campese

Plus la peine de citer son nom, tant il est connu dans le monde du rugby. David Campese aura marqué plusieurs générations, avec 101 matchs sous le maillot des Wallabies pour 64 essais marqués. Il est une véritable référence pour le rugby australien. En 1991, il remporte la première Coupe du monde de sa nation. Cette même année, il est élu meilleur joueur de la compétition. David Campese avait cette facilité de course rapide avec des trajectoires improbable et des gestes techniques peu orthodoxes mais très efficaces.

John Kirwan

En Nouvelle-Zélande, il n’y a pas que Jonah Lomu qui a marqué son époque. John Kirwan est considéré comme l’un des meilleurs ailiers néo-zélandais. Il a remporté la première édition de la Coupe du monde en 1987. À la fin de sa carrière, il aura inscrit au total 35 essais en 63 sélections sous le maillot des Blacks.

John Kirwan From Official Website

Mentions honorables

S'il est plus un joueur s'inscrivant dans les caractéristiques modernes, George North est un redoutable adversaire. Avec sa grande taille, il peut récupérer des ballons haut très facilement. Dans les autres joueurs sélectionnés, on retrouve Rory Underwood, l’un des ailiers pionniers du rugby anglais, recordman d'essais du XV de la Rose, rapide et très dangereux dans la zone de vérité. Dans les autres joueurs qui méritaient une mention honorable, Adam Ashley-Cooper était sûrement en meilleure position. L’Australien était un joueur très vif, mais aussi un excellent plaqueur.