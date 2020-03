Elisez votre XV historique : le premier centre

Matt Giteau (Australie)

Après la retraite de la mythique paire Little-Horan, l’héritage était lourd à porter pour la relève australienne. Celle-ci a été incarnée par l’intermédiaire d’un homme : Matt Giteau. S’il n’a jamais connu le sacre mondial, il aura pris part à quatre Coupes du monde, pour deux finales en 2003 et 2015. C’est à la suite de 103 sélections et pas moins de 702 points inscrits avec les Wallabies qu’il se retirera. En club, il ne remportera qu’un seul Super Rugby avec les Brumbies. Mais c’est avec Toulon qu’il connaîtra ses plus grandes réussites avec un triplé en Coupe d’Europe et un titre en Top 14. Pouvant jouer au poste d’ouvreur, son jeu au pied sera une grande force, à l’instar de sa vision du jeu sans pareille. Sa modestie et son élégance, sur et en dehors du terrain, font de lui un exemple dont la jeune génération devra s'inspirer.

Matt Giteau australie 2007AFP

Ma’a Nonu (Nouvelle-Zélande)

La légende néo-zélandaise aura mis du temps à s’émanciper du côté du pays au long nuage blanc. Si à seulement 21 ans il participe à sa première Coupe du monde, son inconstance ne lui permettra pas de confirmer les attentes placées en lui. 5 ans durant, il ne prend pas part ni aux Tri-Nations, ni à la Coupe du monde 2007 organisée en France. Après avoir mangé son pain noir, la suite de son histoire ne sera que plus belle. En l’espace de 7 saisons, il remporte 2 Tri-nations, 3 Rugby Championship et bien sûr la Coupe du monde de 2011. Avant d’être sacré en 2015, au cours d’une édition où il finira en apothéose son aventure avec les Kiwis, avec un essai mémorable marqué lors de la finale. Longtemps comparé au célébrissime Tana Umaga, il le surpassera pour certains, du haut de ses 103 apparitions avec les Black. Maintenant exilé aux Etats-Unis pour la fin de sa carrière, il tentera de décrocher un trophée avec son club. Chose qu’il n’a jamais réussi à obtenir malgré son immense carrière.

William Carling (Angleterre)

Comment évoquer Carling, sans mentionner Jeremy Guscott ? En effet, cette paire de centres indissociable évoluera sous le maillot du XV de la Rose pendant près de 10 ans, pour une réussite considérable. Jamais l’un sans l’autre, ils emmèneront les leurs vers la première finale mondiale de l’Angleterre, en 1991, face à l’Australie. A titre individuel, "Will" devient le plus jeune capitaine de l’histoire anglaise, à seulement 22 ans, Un choix audacieux, donc, mais qu’il confirmera avec quatre Tournois des 5 Nations dont trois Grand Chelem (1991, 1992 et 1995) glanés sous sa houlette. En dépit de l’amertume de la défaite en 1991, qui lui laisse un goût d’inachevé, sa réputation ne sera pas entachée même si sa carrière internationale sera jonchée par certaines polémiques.

Yannick Jauzion (France)

A la manière de son coéquipier Fabien Pelous, Jauzion débute sa carrière à Graulhet où il effectue ses premières gammes. Après un passage transitoire à Colomiers, il rejoint définitivement le Stade Toulousain. Pendant 11 saisons passées sur les berges de la Garonne, le "platane" connaît moult succès et remporte 3 Top 14 ainsi que 3 Coupes d'Europe. Ces résultats probants en club lui ouvrent les portes du XV de France à 73 reprises. Comblé sous le maillot Bleu pendant 10 belles années, avec en point d’orgue son match contre la Nouvelle-Zélande en 2007, il renoncera au XV de France en 2011 après sa non-sélection pour disputer la Coupe du monde. Mélange parfait entre la technique que demande le « French Flair » et la puissance que lui prodigue son gabarit (1m93, 107kg), le centre Français aura laissé une trace éternelle au sein du rugby tricolore, mais aussi mondial.

Jauzion aplatit le deuxième essai françaisIcon Sport

Tim Horan (Australie)

Etroitement lié à la carrière de son compatriote Jason Little, le centre australien Tim Horan aura été un membre incontournable de la période la plus faste des Wallabies. C’est durant la décennie 90 qu’il sévira, en devenant le premier joueur (avec ses partenaires John Eales et Jason Little) double champion du monde. Jeune rookie en 1991 avec 4 essais inscrits au total dans la compétition, puis élu meilleur joueur en 1999, le "casque" a brillé grâce à des qualités offensives et défensives brillantes. Irréprochable physiquement, créatif ballon en main, mais aussi capable de plaquages destructeurs le joueur présentera toute une panoplie qui lui permettra d’être considéré, encore aujourd’hui, comme la quintessence même du trois-quart centre.

Mentions Honorables :

S’ils ne sont que 5 à à faire partie de la sélection finale, d’autres icônes auraient pu parvenir à se frayer une place, tant leur contribution à ce sport a également été immense. A commencer par Sonny Bill Williams, aussi bon à VII, à XIII et à XV, "SBW" a notamment fait partie de l’épopée des Black en 2011 et 2015, en qualité de joker de luxe de la paire Smith-Nonu. Les Springboks Danie Gerber et François Steyn sont logiquement entrés dans la discussion, bien qu’ils n’aient pas évolué durant la même période. Enfin, Thomas Castaignède et ses quatre Brennus consécutifs acquis avec Toulouse ont permis au "Petit Prince » de se retrouver aux portes du sondage.

Quel trois-quarts centre (numéro 12) sélectionnez-vous dans votre XV historique ? Sondage 2537 vote(s) Matt Giteau Ma’a Nonu William Carling Yannick Yauzion Tim Horan

Par Thibaud Gouaze