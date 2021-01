Elections LNR : Toulouse "pas derrière un homme mais un programme"

"La position du Stade toulousain, c'est d'être dans la réflexion la plus attentive, a déclaré Lacroix. Ceci pour avoir, dans les programmes des futurs candidats déclarés, pas encore déclarés, non déclarés mais qui se sont quand même déclarés et qui seront officiellement candidats, puis ceux qu'on ne connaît pas encore, un impératif d'avoir une Ligue et une Fédération qui trouvent des moyens de travailler ensemble. Non pas de faire une voix commune systématique parce qu'il y a forcément des sujets de divergence mais d'avoir une ligne directrice. Sur la mise à disposition des internationaux mais pas uniquement, aussi sur la formation des jeunes et les compétitions qui se jouent à mi-chemin entre le monde professionnel et l'Association ou les amateurs. Pour moi, c'est l'essence même du programme à venir, en plus de la réflexion que nous devons sur la tenue du Top 14 et de son évolution, sur la tenue d'une Coupe du monde des clubs. Nous ne cherchons pas à être derrière un homme mais derrière un programme qui nous semble le plus lucide et efficace pour le rugby français. Et on poussera fort dans la voie qui ira vers ces préceptes qui sont quasiment des impératifs pour nous. On verra quel est le meilleur candidat le moment venu. Mais on sait en tout cas quels sont les clubs qui pensent la même chose que nous."