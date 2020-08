Élections de la FFR : Bernard Laporte entre en campagne

Il faisait beau et chaud ce mercredi en fin d'après-midi, quand peu après 18 heures, Bernard Laporte s'est présenté dans l'amphithéâtre de la Salle des Associations de Clair-Val. Devant un peu plus de 200 personnes (qui représentaient 95 clubs), l'ancien sélectionneur du XV de France s'est porté candidat à sa propre réélection à la tête de la Fédération Française de Rugby, même s'il a tenu à préciser qu'il ne venait pas en qualité de président, mais bien de "simple candidat ". Après d'innombrables poignées de mains et quelques mots pour différents représentants de clubs, et après avoir tenu à remercier Max Guazzini "qui a révolutionné le rugby" et Mourad Boudjellal, son ancien président à Toulon -tous deux présents à Carqueiranne- Bernard Laporte a longuement défendu son bilan. "J'attendais ce moment depuis des mois, et même plus précisément depuis quatre ans et la date de ma première élection : pour comprendre si les actions entreprises pour réformer et remettre le rugby français à sa place, avaient eu du sens à vos yeux", affirmant qu'il était parvenu à tenir "90% des 44 engagements fait en 2016."

Ses "XV engagements "

Et s'il a également tenu à "rétablir certaines vérités", concernant les déclarations faites par "le candidat des réseaux sociaux, des médias parisiens et de certains clubs du Top 14" sans ne jamais citer de nom, Bernard Laporte est longuement revenu sur les "XV engagements" de sa nouvelle candidature, pour l'élection qui se déroulera le 3 octobre. Dans le désordre, l'ancien demi de mêlée aspire notamment à : atteindre le seuil des 100 000 licenciés en 2024, développer la sécurité des joueurs, féminiser la pratique et les instances (avec notamment l'objectif d'accueillir la prochaine Coupe du monde de rugby), placer les territoires d'Outre-Mer au cœur du projet fédéral ou encore ne plus tolérer les violences sur et en dehors des stades. Bernard Laporte a également annoncé vouloir reconquérir le sommet du rugby mondial avec les différentes équipes de France : "Si je me représente, c'est également parce que je considère que mon travail n'est pas encore complètement abouti, notamment sur le plan sportif : nous devons devons aller plus loin et plus haut pour le rugby masculin, pour lequel la Coupe du monde 2023 est un objectif, mais également chez les filles où nous devons être champions du monde en 2021 et au VII où je veux que l'on soit champions olympiques." Mais l'actuel président de la FFR a surtout longuement insisté sur son désir d'être une "Fédération encore plus à l'écoute, encore plus proche de vous, les clubs amateurs. Je souhaite vous rendre le pouvoir, car la FFR, c'est vous". S'il ne l'a pas formulé durant son discours de présentation, Bernard Laporte aspire également à devenir "propriétaire du Stade de France en 2025" afin de donner à la Fédération des infrastructures "à la hauteur de ses ambitions". Pour conclure l'annonce de sa candidature pour le mandat 2020-2024, l'actuel président de la Fédération Française de Rugby, accompagné notamment de Serge Simon et du maire de Carqueiranne Arnaud Latil, s'est livré à plus d'une heure de questions/réponses, avec les différents représentants de clubs.