Élections à la FFR : Bernard Laporte présente son programme

Au niveau sportif, Laporte fixe des objectifs "ambitieux", parmi lesquels le titre mondial en 2021 pour le XV de France féminin, l'or olympique à 7 en 2024 à Paris pour les sélections masculines et féminines ou encore atteindre le top 3 mondial au classement World Rugby pour le XV de France. Pour renforcer l'attractivité du rugby, Laporte vise 100.000 licenciés de plus d'ici les JO de Paris, en introduisant par exemple la "gratuité de la 1re licence pour les moins de 14 ans et les féminines", selon un document transmis à l'AFP.

Le troisième point de son programme insiste sur la sécurité de la pratique du rugby, Laporte proposant la "création d'une délégation" afin de "renforcer les règles de protection de tous les pratiquants" d'un sport dont la dangerosité est parfois pointée du doigt. Bernard Laporte souhaite également resserrer les liens entre les clubs et la FFR, féminiser le rugby ou encore lutter contre les discriminations.

L'élection à la Fédération française de rugby (FFR), maintenue le 3 octobre malgré la demande de report de l'opposition menée par Florian Grill, qui souhaite la reporter de deux mois en raison de la crise sanitaire.