Eddie Jones va entraîner Trévise et la Géorgie... Ce qu'il ne fallait pas manquer hier ☕

Eddie Jones va entraîner Trévise et la Géorgie

Le sélectionneur anglais va se déplacer à Trévise du 4 au 6 août et en Géorgie du 18 au 20 août. L'opportunité pour l'Australien "d'accroître et de partager ses connaissances en matière de rugby" selon ses mots. Il rendra aussi visite aux clubs de Premiership en septembre pour voir comment les joueurs entament leur saison.

3 internationaux australiens écartés de la Bledisloe Cup

Marika Koroibete, Pone Fa'amausili et Isi Naisarani ne participeront pas au premier match de la Bledisloe Cup. Les trois joueurs ont été sanctionnés après une entorse au règlement sanitaire établie à leur arrivée en Nouvelle Zélande. Le trio des Rebels a été réprimandé pour une entorse au règlement survenue à la fin d'un repas d'équipe. Ils ont été trouvé buvant de l'alcool dans leur chambre d'hôtel et ont brisé les limites du couvre-feu instauré par le staff. "Nous avons construits une culture du travail pour tout le monde en étant responsables de ces actions. Ces trois joueurs savaient à quoi s'attendre et ils en ont payé le prix fort" a déclaré le sélectionneur des Wallabies.

Le tournoi de 7s d'Hong Kong annulé

En raison de la flambée des nouveaux variants du Covid-19, la fédération d'Hong Kong et World Rugby ont décidé d'annuler le tournoi de rugby à VII prévu du 5 au 7 novembre. Une décision "crève-coeur" selon les dirigeants. "La décision survient après un dialogue constructif avec World Rugby, les nations participantes et le gouvernement du pays. Et elle a été prise pour la santé et le bien-être des joueurs" a déclaré les dirigeants de l'événement.

Pinto-Ferrer prolonge à Béziers

Marco Pinto-Ferrer prolonge l'aventure biterroise. Le talonneur espagnol (33 ans, 26 sélections) s'est réengagé jusqu'en 2023, a annoncé ce mercredi l'ASBH. Arrivé au club en 2012, il a disputé 16 matchs de Pro D2 cette saison.