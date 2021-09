Eddie Jones quittera ses fonctions en 2023, l'Usap retrouve des forces... Les coulisses du mercato

Le procès de Mohamed Haouas reporté à début 2022

Le procès pour cambriolages de Mohamed Haouas qui devait avoir lieu vendredi à Montpellier a été reporté au 7 janvier 2022 pour des raisons de procédures, a appris lundi, l’AFP, auprès de son avocat. Ce procès, initialement prévu le 29 janvier, avait déjà été reporté au 28 mai puis une nouvelle fois décalé au 24 septembre du fait de l’encombrement du calendrier judiciaire. "Il a à nouveau été reporté car le tribunal de Montpellier s’est rendu compte qu’il ne tenait pas d’audiences le dernier vendredi du mois", a expliqué à l’AFP son avocat, Marc Gallix. "L’audience aura lieu le 7 janvier à 9 heures. Mohamed Haouas est déçu car il aurait voulu s’en débarrasser. C’est vieux tout ça pour lui." a-t-il ajouté.

Eddie Jones partira fin 2023

Le sélectionneur du XV de la Rose Eddie Jones a annoncé mercredi qu’il ne continuerait pas à la tête de la sélection anglaise à l’issue de la Coupe du monde 2023 en France : "C’est 100 % sûr, ce sera le dernier chapitre pour moi avec l’Angleterre. Ce sont mes deux dernières années et je n’ai jamais été aussi excité, l’équipe que j’ai rassemblée n’est qu’un commencement."

Perpignan : De La Fuente et Delguy ont rejoint l'entraînement

Les Pumas Jeronimo De la Fuente et Bautista Delguy sont arrivés à Perpignan. Le centre et l’ailier ont retrouvé leurs partenaires ce lundi 20 septembre. Le sélectionneur argentin Mario Ledesma a libéré les deux joueurs, respectivement touchés aux adducteurs et aux ischio-jambiers. Après les soins et quelques jours de repos, ils pourront postuler. De la Fuente est espéré pour le déplacement au Racing (le 9 octobre) tandis que Delguy est attendu pour la réception du Stade français la semaine d’après. Leur partenaire de sélection, le troisième ligne Joaquin Oviedo, est encore dans le groupe qui dispute le RugbyChampionship. Son arrivée est programmée au 10 octobre.La dernière recrue retardée, le centre treiziste Brayden Wiliame, arrivera en milieu de semaine prochaine.

