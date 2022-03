Dupont touché au bras, Sexton prolonge... Les infos de ce mardi !

Dupont écourte son entraînement avec les Bleus

Une nouvelle dont on aurait bien aimé se passer. À trois jours de la confrontation face au pays de Galles, Antoine Dupont a dû achevé plus tôt que prévu son entraînement à Marcoussis avec les Bleus. En effet, touché au bras gauche, il est sorti du terrain muni d'une poche de glace. Le demi de mêlée (26 ans, 38 sélections) s'est blessé sur un contact avec un partenaire. Il a été soigné en bord de terrain au niveau du coude et du biceps, terminant la séance le bras dans un bandage et entouré d'une poche de glace. Le Toulousain est resté de longues minutes sur le banc, le visage fermé rapporte l'AFP.

Sexton prolonge son contrat avec la fédération irlandaise jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2023

Jonathan Sexton sera sous contrat fédéral jusqu'à la Coupe du monde 2023 ! C'est la Fédération irlandaise de rugby qui l'annonce ce mardi. Le directeur de la performance David Nucifora a commenté à ce sujet : "Les performances de Johnny continuent à être de très haut niveau et il reste un membre essentiel de l'Irlande et du Leinster. Il a toujours été un leader sur le terrain et son capitanat en sélection lors des deux dernières années l'a même mené à être un cadre en dehors du terrain. Nous sommes ravis qu'il ait prolongé jusqu'en 2023." Même à 36 ans, le joueur du Leinster reste une pièce maîtresse de sa province et sa sélection puisqu'il a participé à la première journée du Tournoi contre le pays de Galles (29-7).

Fickou grippé, Alldritt de retour, la compo : ce qu'il faut retenir de la journée des Bleus

Gaël Fickou, légèrement grippé, n'a pu participer à la séance de ce jour et fut donc remplacé par Yoram Moefana. Fickou devrait toutefois être rétabli et naturellement titulaire au pays de Galles. Quant à Alldritt, s'il avait été ménagé lors de la séance de lundi, le numéro 8 du Stade rochelais et des Bleus a cette fois-ci tenu son poste en troisième-ligne, entre François Cros et Anthony Jelonch, le Bordelo-Béglais Cameron Woki étant maintenu dans la cage auprès de Paul Willemse. C'est demain midi, depuis Marcoussis, que le sélectionneur national annoncera la composition d'équipe des Tricolores. Pour rappel, les coéquipiers d'Antoine Dupont quitteront le CNR mercredi en début d'après-midi pour rejoindre Cardiff, où ils affronteront les Diables Rouges vendredi soir.

Le Briviste Fa'aso'o vers les London Irish ?

Nos confrères de Rugby Paper révèlent cette semaine l'approche des London Irish sur So'otala Fa'aso'o. Le troisième ligne arrivé au CA Brive en 2018 après deux saisons au Racing 92, est devenu un élément important du club corrézien. Cette saison, le Samoan cumule 10 feuilles de match dont 8 titularisations.

Lyon : le Baby Black Maraku (Narbonne) attendu en successeur de Barassi

Josiah Maraku était arrivé en décembre dernier dans l'Aude et s'est rapidement forgé une jolie réputation grâce à ses qualités d'explosivité et de vitesse. Il a été l'auteur de deux essais en neuf matchs sous les couleurs narbonnaises. Son CV était à l'étude dans de nombreux clubs de Pro D2 mais il devrait donc relever le défi du Top 14 à compter de la saison prochaine. L'ancien joueur des Manawatu Turbos, qui avait été lancé à 19 ans en NPC, formera une paire de centres 100 % néo-zélandaise avec Charlie Ngatai, dont la prolongation de contrat est imminente.