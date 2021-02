Dupont positif, le Racing vient à bout de Castres… Les 5 infos de ce vendredi

Antoine Dupont à son tour positif

La Fédération Française de Rugby a annoncé qu’Antoine Dupont était positif à la Covid-19. Cela intervient 3 jours après le test positif du sélectionneur Fabien Galthié et deux jours après celui de William Servat. Le demi de mêlée du Stade toulousain est donc la 3e personne à être positive et restera à l’isolement à seulement dix jours de la prochaine rencontre face à l’Écosse. 11 autres joueurs ont été testés négatifs.

Deux cas de Covid-19 à Toulon, la rencontre face à Pau se tiendra

Après la connaissance de plusieurs cas contacts au sein de l’effectif du RCT, l’ensemble des joueurs et du staff se sont fait tester hier matin. À l’issue de ces tests, deux résultats se sont révélés positifs à la Covid-19. Toulon n’a pas communiqué l’identité de ces 2 personnes. Néanmoins, la rencontre prévue cet après-midi (17h45) face à Pau, sur la pelouse du Hameau, n’est pas en danger et devrait bel et bien se tenir.

Le Racing grâce à Boffelli, Castres repart avec le bonus

Le Racing 92 a eu chaud, mais le Racing 92 l’a emporté face à Castres, hier soir, en ouverture de cette 17e journée de Top 14 sur le score de 23-20. Après un bon début de match (16-3), le CO est revenu et a infligé un 17-0 pour être devant à 15 minutes de la fin. Mais pour sa première titularisation avec les Ciel et Blanc, Emiliano Boffelli a offert la victoire aux Franciliens grâce à un essai. Le CO revient de la capitale avec le bonus défensif et quelques regrets.

Vannes perd deux points, Perpignan de nouveau leader

Cinq rencontres de Pro D2 avaient lieu hier soir. Vannes le leader a été accroché par Nevers malgré une avance de 17 points à la mi-temps. Score final, 17-17 et un fauteuil de leader rendu à Perpignan. L’USAP est allé l’emporter sur la pelouse de Soyaux-Angoulême malgré un carton rouge à la 26e. Dans le bas de tableau, Mont-de-Marsan s’est largement imposé à Valence (16-48). Montauban et Grenoble l’ont également emporté à domicile.

Teddy Thomas toujours plus proche du Stade toulousain

Midi Olympique est en mesure de confirmer que le Stade toulousain devrait rapidement faire une offre à Teddy Thomas. L’ailier international du XV de France, qui n’est pas conservé par son club actuel du Racing 92, pourrait rebondir du côté d’Ernest-Wallon. À l’heure actuelle, aucun contact n’existe entre les deux parties. Néanmoins, pour rejoindre les hommes d’Ugo Mola, Teddy Thomas devra consentir à une baisse de salaire.