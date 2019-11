Dupont fixé lundi sur sa blessure, Etzebeth est à Toulon... Les 5 infos de ce vendredi

Etzebeth est arrivé sur la Rade

Ca y est, le nouveau joyaux de Mourad Boudjellal est arrivé à Toulon. Champion du Monde avec les Springboks, le deuxième ligne sud-africain Eben Etzebeth a fait sa présentation avec le maillot toulonnais. "Désormais j'ai trois objectifs : la qualification en Champions Cup, remporter le Top 14 et la Challenge Cup." a annoncé l'imposant joueur. C'est une recrue de classe mondiale qui rentre dans les rangs toulonnais.

Urios considère que "nul n'est irremplaçable"

Semi Radradra, actuel centre bordelais, a signé un contrat avec le club anglais de Bristol. Pour l'entraîneur girondin Christophe Urios, le départ du talentueux fidjien n'est pas une fatalité. Le tacticien a fait le paralèlle lors de son passage à Castres et le départ d'un joueur de talent. "Quand on a perdu (Antoine) Dupont à Castres, ça nous a fait du mal. Mais on a été champions l'année d'après. Nul n'est irremplaçable. (...) Maintenant, Semi a une grande saison à faire avec nous et nous, nous avons tout intérêt à bien l'accompagner".

Deux victoires sur le gong en Pro D2

Ce vendredi soir, Nevers et Montauban rattrapaient leur premier match reporté après l'épisode du staphylocoque qu'ils avaient subi. Ces deux équipes s'imposent sur le gong, respectivement contre Béziers et à Aurillac preuve que ce contre temps est désormais derrière eux. Après un long chassé-croisé, les Neversois font rompre les Biterrois en obtenant une pénalité à la sirène, alors que le score est de parité. Zach Henry prend ses responsabilités et offre la victoire au siens (16-13). Au classement, les Jaune et Noir retrouvent la 8e place. Dans l'autre rencontre, ce sont les Montalbanais qui font la bonne opération dans le Cantal en formant un dernier maul que Sayerse portera derrière la ligne d'en-but. Bosviel assome Jean Alric avec la dernière transformation (16-18).

Galthié aura ses 42 joueurs

C'est une bonne nouvelle pour le staff du XV de France et son sélectionneur Fabien Galthié. Pour la préparation des échéances futures, ils pourront disposer de 42 joueurs au lieu de 31 habituellement. C'est un choix fait par l'ancien adjoint de Jacques Brunel dans l'optique de réaliser de vraies oppositions les semaines précédant les rencontres internationales.

Examens médicaux lundi pour Antoine Dupont

On en saura plus lundi concernant la blessure du demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain. Touché au dos lors du Mondial, Antoine Dupont n'a toujours pas repris l'entraînement avec Toulouse. Les examens médicaux que passera Antoine Dupont en diront plus sur la nature de sa blessure ainsi que sur la durée dont le club haut-garonnais devra se priver de sa pépite. "On va attendre patiemment lundi d'avoir les résultats de l'examen et on verra ce que l'on fait", a expliqué Laurent Thuéry, entraîneur de la défense.