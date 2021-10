Dupont favori pour le brassard, un hommage à Wainui... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end

Antoine Dupont pressenti pour être le capitaine du XV de France, cet automne

Le premier temps fort du rassemblement des Bleus sera la nomination du capitaine intérimaire pour l’automne. Cette annonce devrait être faite lundi matin aux joueurs, avant l'officialisation lundi après-midi. L’option d’Antoine Dupont, encore étincelant samedi, a pris beaucoup de poids ces dernières heures.

Nienaber impressionné par "l'excellent" Reinach

Le demi de mêlée sud-africain de Montpellier Cobus Reinach, auteur de deux essais samedi, a été "excellent", a estimé dimanche le sélectionneur des Springboks Jacques Nienaber. "J'ai vu les meilleurs moments et il a été excellent", a assuré Nienaber.

Cinq internationales françaises et les RUBieS unies contre le cancer

L’association RUBieS, qui se donne pour objectif d’aider les femmes à supporter leur cancer via la pratique du rugby, a permis à plusieurs de ses membres de s’entraîner en compagnie de cinq joueuses de l’équipe de France de rugby féminin, jeudi dernier à Lavaur. Un superbe moment de partage et de communion.

Les États-Unis ont rendu hommage à Sean Wainui

Sèchement battus par les All Blacks sur la pelouse de Washington ce samedi (104-14), les États-Uniens ont néanmoins eu un geste de grande classe à l'égard de leurs adversaires néo-zélandais. Le Haka des All Blacks a en effet été précédé d'un hommage à Sean Wainui. Les locaux ont ainsi offert aux partenaires de Beauden Barrett un maillot floqué de Sean Wainui, joueur maori tragiquement décédé il y a quelques jours. Les Américains ont également déposé un tee-shirt à l’effigie de l'ancien international Jerry Collins (qui avait perdu la vie en 2015), accompagné d'un "Legends never die" ("Les légendes ne meurent jamais").

La Rochelle enfonce Toulon

Le Stade Rochelais décroche un troisième succès consécutif après sa victoire, ce dimanche en clôture de la 8ème journée, face au RC Toulon (39-6). Les Maritimes sont en plus récompensés du point de bonus défensif, face à un RCT impuissant et bien trop indiscipliné.