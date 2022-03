Dupont et Alldritt honorés, Oyonnax prolonge son staff... Les infos de ce lundi !

Dupont et Alldritt vers un nouveau titre ?

C'est évidemment loin d'être une surprise, mais deux Tricolores se placent parmi les trois finalistes pour le meilleur joueur de ce Tournoi cuvée 2022. Antoine Dupont et Grégory Alldritt sont en course pour remporter un titre supplémentaire. Le troisième nominé est le troisième ligne irlandais, Josh Van der flier. Le capitaine français est le grand favori.

Une femme arrêtée dans l'enquête au sujet de la mort de Martin Aramburu

Selon les informations de BFMTV, une personne a été interpellée dans le cadre de l'enquête sur la mort de l'ancien international argentin Federico Martin Aramaburu, qui a été abattu en pleine rue à Paris tard dans la nuit de vendredi à samedi.

Deux hommes et une femme étaient activement recherchés concernant cet assassinat. Selon nos confrères de BFMTV, c'est la femme qui a été arrêtée et ensuite placée en garde à vue dès samedi, en fin de journée. D'après l'AFP, elle serait âgée de 24 ans. Cette personne est suspectée d'être la conductrice de la voiture type Jeep à bord de laquelle se trouvaient les trois personnes et à bord de laquelle elles ont pris la fuite. Les deux autres individus sont toujours activement recherchés ce lundi.

Debaty et Codling sur la durée à Oyonnax

Le club d’Oyonnax Rugby s’est assuré les services pour deux saisons supplémentaires de Vincent Debaty et pour un an de plus d’Alex Codling, tous les deux membres actuels du staff.

Alors que le club d’Oyonnax Rugby a l’ambition de retrouver le TOP 14 à court terme, il travaille sur l’organisation de staff. Autour du manager Joe El Abd (sous contrat jusqu’en juin 2023), on savait déjà que Fabien Cibray prendrait la suite de Manny Edmonds à partir du 1er juillet prochain, en tant qu’entraineur de l’attaque.

Le club de l’Ain pourra toujours compter sur Vincent Debaty (jusqu’en juin 2024) et Alex Codling (jusqu’en juin 2023). Les deux hommes travaillent actuellement avec les avants, avec une spécialisation sur la mêlée pour le Belge, et sur la touche pour l’Anglais.