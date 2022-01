Dupont devient ambassadeur de la marque Casino jusqu'en 2024

" Nous sommes très heureux et fiers de ce partenariat avec Antoine Dupont qui, par la force de son talent et sa personnalité, incarne des valeurs qui nous sont chères. Ces valeurs portent aussi bien sur notre manière de concevoir le management et le travail collectif en entreprise, que sur notre vision de l’alimentation et de la consommation. Antoine Dupont sera un ambassadeur de qualité, nous sommes impatients de démarrer avec enthousiasme et engagement ce nouveau partenariat ", indique dans un communiqué Tina Schuler, directrice générale des Enseignes Casino.