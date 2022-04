Dupont à la hauteur de Mbappe, Smith rejoint l'encadrement des néo-zélandaise... Les infos du lundi

Smith rejoint l'encadrement des Néo-Zélandaises

Wayne Smith, membre de l'encadrement des All Blacks lors de leurs deux dernières victoires en Coupe du monde, va travailler avec l'équipe féminine de Nouvelle-Zélande, en quête d'un sixième titre planétaire à domicile à l'automne, a annoncé lundi la Fédération néo-zélandaise de rugby.

"La comparaison d'Antoine avec Kylian Mbappé est légitime" avoue Ntamack

À l'occasion de la promotion du nouveau long métrage "Le Stade, le film", la charnière du Stade toulousain s'est exprimé sur leur relation et la vie du club rouge et noir. Invité du 7/9 sur France Inter, le demi d'ouverture s'est aussi livré sur la comparaison de son coéquipier avec la superstar parisienne Kylian Mbappé.

Top 14 - Antoine Dupont (Toulouse) et Romain Ntamack (Toulouse)Icon Sport

Le centre Wallaby Simone à Clermont

Le centre australien Irae Simone, 2 sélections avec l'Australie s'engage avec l'ASM. Âgé de 26 ans, le natif d'Auckland n'entre plus dans les plans de la sélection australienne. Suivi depuis plusieurs semaines par les Clermontois et en fin de contrat avec les Brumbies, le Wallaby viendra renforcer l'effectif auvergnats.

Un talonneur All Black vers Lyon

C’était l’une des priorités du recrutement du LOU. Alors que l’expérimenté talonneur Mickael Ivaldi s’en ira du côté de Paris et que sa doublure américaine, Joe Taufete'e, retournera aux USA, il fallait trouver un talonneur d’un certain calibre pour venir caler la mêlée lyonnaise l’an prochain. Et en parlant de calibre, il semblerait que ce soit Liam Coltman qui ait la faveur des pronostics pour rejoindre le Rhône. Selon les informations de RMC Sport, l’ancien All Black (32 ans, 8 sélections) aurait donné son accord aux dirigeants lyonnais. Le talonneur des Highlanders viendrait alors apporter toute son expérience et sa rudesse au paquet d’avants des pensionnaires de Gerland.