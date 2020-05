Du Toit reste aux Stormers, prolongations à Biarritz et en Premiership... Les 5 infos de ce jeudi

Du Toit baisse son salaire pour rester aux Stormers

Alors qu'il avait la possibilité de résilier sa dernière année de contrat pour signer où il le souhaitait, Pieter-Steph du Toit, champion du monde élu joueur de l'année 2019 par World Rugby, a choisi de rester aux Stormers en acceptant une baisse de salaire de 40%. Du Toit, actuellement blessé, s'est donc engagé à aller au terme de son contrat, qui court jusqu'à la fin du Super Rugby 2021 et la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud. Mais il n'est pas le seul à avoir pris cette décision : les sept autres champions du monde des Stormers (Malherbe, Kitshoff, Mbonambi, Kolisi, Jantjies, Willemse, Leyds) ont également choisi de rester au club.

Jack Willis rempile chez les Wasps

Les Wasps ont officialisé la prolongation de leur troisième ligne Jack Willis (23 ans). L'ex-international U20 anglais, révélation du club lors de la saison 2017-2018, continue de monter en puisance au fil des ans. Cette saison, il a connu 16 titularisations en 18 matchs joués, avec 8 essais à la clé. "C'est ici que j'ai envie d'être. Je veux continuer d'aider les Wasps à monter en puissance" a-t-il déclaré sur le site du club.

Newport prolonge Tom Griffiths

Après l'annonce du départ de Tyler Morgan ce mercredi, c'est un autre centre que les Dragons ont prolongé ce jeudi. L'anglais Tom Griffiths (24 ans) arrivé à l'été dernier des Saracens, a en effet re-signé avec la franchise galloise. Il avait joué six matchs matchs toutes compétitions confondues entre novembre et février dernier avant de se blesser au genou. "Je suis frustré d'avoir été écarté par cette blessure, mais ma rééducation se déroule bien. Je suis déterminé à faire le meilleur des retours et rendre aux entraîneurs la confiance qu'ils m'on donné".

Clermond : Ruaud quitte le club

C'était pressenti depuis de nombreuses semaines : Clermont a officialisé ce jeudi le départ de son troisième ligne Julien Ruaud (22 ans). Le champion de France Espoirs 2017, formé à l'ASM, n'a joué que 17 matchs dont 3 titularisations en quatre saisons avec le groupe professionnel, la faute à une énorme concurrence en troisième ligne. "Julien a besoin de voir un autre club, de sortir de cet environnement qu’il connait depuis longtemps. Il y a aujourd’hui dans notre effectif trop de concurrence pour qu’il puisse s’exprimer et gagner un temps de jeu qui lui permettra de gagner l’expérience qui lui manque", a déclaré Franck Azéma sur le site de l'ASM.

Millar prolonge à son tour à Biarritz

Le Biarritz Olympique continue sur son rythme d'une prolongation par jour. Après Vakhtangi Akhobadze mercredi, c'est un autre pilier droit, Guy Millar, qui a officiellement rempilé avec le club basque. Arrivé au BO en 2018, l'australien passé par la Western Force et les Highlanders a disputé 49 matchs de Pro D2. Il est désormais lié au club biarrot jusqu'en 2023.