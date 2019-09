Du Toit est arrivé à Toulouse, Denton arrête sa carrière... Les cinq infos de ce lundi

Du Toit est toulousain

La semaine dernière, Midi Olympique révélait déjà son arrivée à Toulouse en tant que joker médical : c'est désormais officiel. Le pilier Springbok Thomas Du Toit est arrivé à Toulouse et a effectué son premier entraînement avec le Stade ce lundi. International Sud-Africain (24 ans et 10 sélections) et joueur des Sharks, Du Toit a été écarté de la sélection au dernier moment. Il compensera la sélection de Cyril Baille, sélectionné avec les Bleus.

Denton prend sa retraite

Après 42 sélections avec le XV du Chardon, le troisième ligne David Denton arrête le rugby. En cause, de multiples commotions cérébrales dont la dernière remonte à octobre dernier. Joueur des Leicester Tigers, c'est un coup d'arrêt brutal pour le Sud-Africain naturalisé écossais à seulement 29 ans.

Reinach bientôt montpelliérain

Après avoir longtemps eu un penchant pour Sébastien Bézy, le MHR réaliserait un gros coup en enrôlant le demi de mêlée sud-africain Cobus Reinach. Participant du Mondial japonais, le 9 Springbok pourrait amener toute son expérience du côté de Montpellier et surtout retrouver quelques uns de ses compatriotes. Avec Northampton, la saison dernière, Reinach a inscrit 12 essais en 21 matchs.

Toujours pas de Fofana à l'entraînement

Le Clermontois n'a encore une fois pas participé à l'entraînement collectif de ce lundi matin. Blessé à la cuisse depuis le premier match de préparation des Bleus, Wesley Fofana s'est contenté d'une séance physique. Une absence qui rend encore plus incertaine sa titularisation pour le match d'ouverture face à l'Argentine.

L'Aixois Bau va mieux

Victime d'un plaquage haut particulièrement dangereux, Adrien Bau va mieux selon les nouvelles rassurantes données par son club Provence Rugby. Suite au choc avec l'ailier biterrois Tawalo, le demi de mêlée pris de convulsion avait été envoyé d'urgence au Centre Hospitalier de Béziers.