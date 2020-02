Du rugby au MMA, premier combat en mai pour l'ancien international anglais James Haskell

L'ancien troisième ligne de 34 ans aux 77 sélections avec l'Angleterre, qui a raccroché les crampons à la fin de la saison 2019, affrontera un combattant dont le nom n'a pas encore été dévoilé lors d'un rassemblement à Wembley. James Haskell, qui pratiquait les arts martiaux mixtes (MMA) dans une salle londonienne depuis 10 ans dans le cadre de sa routine d'entraînement de rugbyman, s'est engagé en août avec le promoteur américain Bellator. "Je travaille dur et si quelqu'un veut se frotter à moi, ça se fera. Je donnerai tout parce que je représente Bellator et ma salle", a déclaré dans une interview diffusée lundi par le Guardian l'ex-flanker passé par les championnats anglais (Wasps, Northampton), japonais, néo-zélandais et au Stade français (2009-2011).

Pour son premier combat, Haskell figure sur la même carte que le combat de poids coq entre l'Irlandais James Gallagher et l'Anglais Cal Ellenor, déjà reporté deux fois.