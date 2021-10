Du Pro D2, Toulouse - Castres, La Rochelle - Toulon... Votre programme TV pour la fin de semaine

XIII : les deux France/Angleterre sur trois chaînes !

Deux semaines après les excellentes performances des Dragons catalans (finale de Super League) et du Toulouse olympique (montée en Super League), le rugby à XIII français s’offre une autre exposition inédite ce samedi 23 octobre. Les deux testmatchs opposant la France à l’Angleterre seront effectivement retransmis en direct sur viàOccitanie et Sport en France. D’abord les femmes à 13 heures en lever de rideau puis les hommes à 15 h 30. La chaîne L’Équipe diffusera également les deux rencontres mais en léger différé. Trois chaînes gratuites françaises qui retransmettent du rugby à XIII en quasi simultané, c’est probablement une première et c’est surtout une excellente nouvelle alors que les deux sélections tricolores s’apprêtent à retrouver le terrain après près de deux ans sans jouer.

Canal + : intérieur sport sur l'équipe d'Algérie ce samedi

Ce samedi 23 octobre, il vous faudra faire un choix ou utiliser un second écran. À partir de 16 heures commencera la deuxième mi-temps du Multirugby sur Canal+ Décalé. Au même moment, Canal+ diffusera un nouveau numéro d’Intérieur Sport sur l’équipe nationale d’Algérie. Le journaliste Gaspard Augendre a vécu en juillet dernier la première phase de qualification au Mondial 2023 en compagnie des partenaires de Jonathan Best.

Jeudi 21 octobre

20h45 - Pro D2 : Montauban - Mont-de-Marsan sur Canal+ Sport

Vendredi 22 octobre

12h45 - Late Rugby Club sur Canal+ Sport

17h55 - Pro D2 : Montauban - Mont-de-Marsan sur Canal+ Sport

19h20 - Pro D2 : Béziers - Colomiers sur Rugby+ 253

19h20 - Pro D2 : Bayonne - Provence Rugby sur Rugby+ 254

19h20 - Pro D2 : Rouen - Oyonnax sur Rugby+255

19h20 - Pro D2 : Agen - Aurillac sur Rugby+ 256

19h20 - Pro D2 : Bourg-en-Bresse - Narbonne sur Rugby+ 257

19h20 - Pro D2 : Carcassonne - Vannes sur Rugby+ 258

19h35 - Pro D2 : Nevers - Grenoble sur Canal+ Décalé

20h45 - Tout le sport sur France 3

23h30 - Late Rugby Club sur Canal+ Sport

Samedi 23 octobre

10h10 - Rencontres à XV sur France 3

14h50 - Top 14 - Multirugby sur Canal+ Décalé

14h50 - Top 14 : Clermont - Pau sur Multisport+ 253

14h50 - Top 14 : Biarritz - Brive sur Canal+ et Multisport+ 254

14h50 - Top 14 : Bordeaux-Bègles - Perpignan sur Canal+ et Multisport+ 255

14h50 - Top 14 : Stade français - Lyon sur Canal+ et Multisport+ 256

16h50 - Top 14 : Racing 92 - Montpellier sur Canal+

19h00 - Canal Sports Club sur Canal+

20h15 - Canal Rugby Club sur Canal+

20h15 - Tout le sport sur France 3

21h00 - Top 14 : Toulouse - Castres sur Canal+

23h00 - Canal Rugby Club le debrief sur Canal+

Dimanche 24 octobre

20h05 - Stade 2 sur France 3

20h25 - Canal Rugby Club sur Canal+

21h05 - Top 14 : La Rochelle - Toulon sur Canal +

23h00 - Canal Rugby Club le debrief sur Canal+