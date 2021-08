Du Plessis aux Bulls, Matawalu en joker à l'USM... Les coulisses du mercato

Montpellier : et si Du Plessis repartait pour un autre challenge ?

Les Bulls de Pretoria auraient entamé des discussions en vue d’engager le talonneur sud-africain Bismarck du Plessis (37 ans, 79 sélections). Les négociations seraient bien avancées. L’ancien Bok, champion du monde en 2007, était censé raccrocher mais cette opportunité de retrouver Jake White pourrait le décider à se lancer un nouveau défi.

Béziers : un retrait de points ? Béziers toujours dans l’attente

Interrogés au sujet de la sanction des trois points de retrait au classement infligés par la DNACG pour « non-respect des décisions », les dirigeants biterrois, qui ont fait appel et iront défendre leur dossier à Paris, restent dans l’attente de leur convocation auprès de la commission d’appel de la FFR qui statuera sur une éventuelle récupération comptable.

Montauban : Matawalu en joker

Montauban a trouvé son joker à la mêlée : le club tarn-et-garonnais a engagé pour plusieurs mois le numéro 9 fidjien Niko Matawalu (32 ans, 40 sélections), qui a précédemment porté les couleurs de Glasgow et de Bath. L’international compensera l’absence d’Anthony Méric.

Toulouse : AB Zondagh s’en va pour la sélection écossaise

Décidément, les Sud-Africains n’auront pas exactement réussi au Stade toulousain cet été. Car en plus du départ de l’ailier Cheslin Kolbe vers Toulon, c’est l’entraîneur des skills AB Zondagh qui va prochainement boucler ses valises, quelques jours après avoir informé ses dirigeants de l’intérêt que lui porte la sélection nationale écossaise. Coentraîneur des espoirs champions de France la saison dernière avec Virgile Lacombe tout en assurant le rôle de responsable des skills et du plan de jeu au pied auprès du groupe pro, Zondagh va ainsi rejoindre le staff de Greg Townsend en tant qu’entraîneur de l’attaque où il remplacera l’ancien demi de mêlée international Mike Blair, devenu voilà un mois entraîneur principal de la province d’Edimbourg. Pour le remplacer au niveau du groupe pro, plusieurs consultants techniques spécialistes du jeu au pied seraient actuellement dans le viseur du Stade, sans qu’il s’agisse pour autant d’une urgence absolue. Quant aux espoirs stadistes, ils seront encadrés par Sam Lacombe en tant que responsable principal, secondé par Virgile Lacombe et Jerome Kaino.