Du nouveau dans le projet Aguiléra... Voici les cinq infos qu'il ne fallait pas manquer ce mardi !

Biarritz : la mairie dévoile un projet de centre de formation et de performance hors d'Aguilera

Le feuilleton entre le BOPB et la mairie de Biarritz vient de connaître un énième rebondissement. Ce mardi, à l'occasion d'une conférence de presse, la ville de Biarritz a dévoilé un projet de centre de formation et de performance prévu dans le quartier du Polo, à 3 km du stade Aguilera. Cette orientation va contre la volonté du président Jean-Baptiste Aldigé de disposer d'un complexe moderne sur la plaine d'Aguilera. De plus, les infrastructures ne seront pas uniquement à disposition du BO, amateurs et professionnels, mais de différentes disciplines et clubs.

Giteau prolonge son rêve américain et repousse la retraite

Matt Giteau, 39 ans, va continuer de faire les beaux jours des Giltinis de Los Angeles en Major League Rugby. L'ancien toulonnais qui a remporté le titre avec le club de Los Angeles lors de la dernière saison a décidé de prolonger l'aventure d'une saison supplémentaire. Matt Giteau et ses coéquipiers commenceront la saison le 5 février prochain contre Houston.

Capuozzo convoqué par l'Italie pour préparer le Tournoi

Initialement absent de la liste convoquée par le sélectionneur italien Kieran Crowley, Ange Capuozzo a été appelé par la Squadra Azzura pour intégrer le groupe qui prépare le Tournoi des 6 Nations à Vérone. C'est la première fois que l'arrière grenoblois est appelé avec l'équipe A. Le joueur de 22 ans a déjà évolué sous le maillot italien avec les moins de 20 ans.

Le Rochelais Tanguy a choisi Toulon

Courtisé par Toulon, Perpignan et Biarritz, Mathieu Tanguy (25 ans) a choisi de rejoindre le RCT. Selon nos informations, le deuxième ligne rochelais s'est finalement engagé avec le RCT pour les trois prochaines saisons. Depuis ses débuts en équipe première à La Rochelle, en 2014, Mathieu Tanguy compte 119 matchs sous les couleurs maritimes.

Maitland appelé dans le groupe écossais

La Fédération écossaise a annoncé sur les réseaux sociaux avoir appelé l'ailier ou arrière de 33 ans et 53 sélections Sean Maitland afin de pallier l'indisponiblité de Duhan Van Der Merwe (malade). Josh Bayliss quitte également le groupe suite à une commotion.