Du mouvement en top 14 au changement dans les 42 du groupe France... Les cinq infos du week-end !

Fortunes diverses après la 18e journée de Top 14

Si le Stade français, en écrasant Biarritz à Jean Bouin (65-19) enchaîne les victoires et commence à sérieusement postuler pour une place dans les 6 qualifiés, Toulouse s'enlise dans la crise, après une sixième défaite consécutive en championnat sur le terrain de Pau. Dans la course au maintien, Perpignan s'est incliné à Mayol (29-18), Brive a décroché les points du match nul face à Montpellier (16-16). Parmi les prétendants à une place qualificative, Castres est venu à bout de Lyon (19-17), et La Rochelle se défait de Clermont (31-27). Le Racing inflige à Bordeaux sa première défaite à domicile de la saison (13-16).

Du changement chez les Bleus

Touchés ce week-end avec leurs clubs respectifs, Florent Vanverberghe, Swan Rebbadj et Antoine Hastoy sont forfaits pour préparer la rencontre face à l'Écosse. Ils sont remplacés dans le groupe des 42 par Pierre-Henri Azagoh, Jordan Joseph et Anthony Bouthier. Le jeune troisième ligne palois est appelé pour la première fois avec la "grande" équipe de France.

Le XV de France va voir arriver un nouveau visage à Marcoussis ! Auteur d'un excellent début de saison, Jordan Joseph (0 sélection, 21 ans) va découvrir la grande équipe de France. Le numéro huit, performant encore ce samedi face à Toulouse est récompensé avec cette convocation. Il remplace numériquement le Toulonnais Swan Rebbadj, touché face à Perpignan. Autre deuxième contraint de déclarer forfait : Florent Vanverberghe. Le Castrais est sorti très tôt et souffre d'une grosse entorse de la cheville. C'est donc le Parisien Pierre-Henri Azagoh (2 sélections, 23 ans) qui va retrouver le groupe tricolore, lui qui faisait partie de la tournée d'été en Australie.

Pour ce qui est de la ligne arrière, Anthony Bouthier (8 sélections, 29 ans) va, lui aussi, retrouver les bleus. Le joueur du MHR remplace au pied levé le Palois Antoine Hatsoy, blessé ce samedi face à Toulouse. Romain Ntamack et Léo Berdeu sont donc les deux seuls demis d'ouverture de métier dans le groupe des Bleus.

Le recrutement s'active en Top 14

Usap : Moreaux et McIntyre en premières recrues

Si l'Usap a verrouillé une quinzaine de joueurs en vue de la saison prochaine (dont Acebes, Lam, Fa'asalele, Lemalu, Duguivalu), elle était pour l'heure discrète sur le front des arrivées. Deux dossiers ont récemment été bouclés en la matière : il s'agit du deuxième ligne du Racing 92 Victor Moreaux (28 ans) et de l'ouvreur australien de la Western Force Jake McIntyre (27 ans).

Lyon : le troisième ligne springbok Botha en approche ?

Selon le média sud-africain Rapport, le Lou serait sur le point d’obtenir la signature du troisième ligne des Bulls Arno Botha (30 ans). Passé par les London Irish et le Munster, Botha compte deux capes avec les Springboks et a été capitaine de la sélection U20. En signant à Lyon, ce puissant porteur de balle ferait donc son retour en Europe.

Berdeu priorité du recrutement toulonnais pour la saison prochaine

Alors que le RCT va voir partir ses deux actuels ouvreurs, Anthony Belleau et Louis Carbonel, à l'issue de la saison, le club s'active en coulisses pour recruter un demi d'ouverture. Si la signature du Rochelais Ihaia West est déjà actée, Toulon ferait de Léo Berdeu (23 ans) une de ses priorités selon Var-Matin. Le Lyonnais pourrait arriver dans les bagages de Pierre Mignoni...

Capuozzo aurait trouvé un accord avec Toulouse

Nos confrères du Dauphiné révèlent ce samedi, quelques heures après la défaite du Stade toulousain à Pau (27-22), que le double champion de France en titre a trouvé un accord avec Ange Capuozzo. L'arrière de 22 ans, qui évolue à Grenoble depuis 2010, pourrait s'engager à Toulouse pour les trois prochaines saisons.

Vaipulu parti pour rester à l'UBB ?

Cette semaine, l'actuel leader du championnat, Bordeaux-Bègles, a annoncé l'arrivée de Ma'ama Vaipulu en tant que joker médical de Cyril Cazeaux. Le troisième ligne tonguien va retrouver en Gironde un certain Christophe Urios qu'il a déjà cotoyé du côté de Castres. Des retrouvailles qui pourraient se prolonger si Vaipulu donne satisfaction dans les prochains mois à l'UBB.

Ce samedi, le manager général bordelo-bèglais s'est exprimé sur le sujet : "C'est un style de joueur que nous n'avions pas dans notre effectif. Il est incroyablement puissant et va très vite sur les départs de mêlée par exemple. Il est également capable de jouer debout et de s'engager comme un trois-quarts. Mais sa plus grande force est sa faculté à marquer des essais. Il sent toujours bien les coups, le jeu dans les espaces. Il sera très complémentaire avec Louis Picamoles."

Le Racing 92 engage le champion olympique Tuivuaka

Le Racing 92 a obtenu la signature de l'ailier fidjien Asaeli Tuivuaka pour les deux prochaines saisons, révèle ce samedi RMC. Le joueur de 26 ans, qui évolue actuellement au sein de la franchise italienne des Zebre, avait été sacré champion olympique à Tokyo, durant l'été 2021. Joueur puissant (1,76 m, 95 kg), Tuivuaka remplacerait ainsi Teddy Thomas, qui s'est engagé à La Rochelle.

Bourdon forfait pour le reste du Tournoi

Suite à un accident banal, la numéro 9 du XV de France, Pauline Bourdon, s’est rompue les tendons d’un doigt. Une blessure qui va la tenir écartée des terrains durant de longues semaines alors que le Tournoi des 6 Nations féminin approche. Pour rappel ce dernier devrait se tenir du 26 mars au 30 avril. Cette dernière date a, sur le papier, tout d’une finale face à l’Angleterre.

Le Super Rugby 2022 lancé

Pour la première journée de Super Rugby, les Reds étrillent les Reds 23-5. Dans un match spectaculaire, les Crusaders viennent à bout des Hurricanes 42-32. Les Chiefs battent les Highlanders 26-16. Et enfin les Fijian Drua débutent de la pire manière sur la pelouse des Waratahs 40-10.