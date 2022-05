Racing 92 : Teague va remplacer Prendergast

Le Racing 92 connaîtra la saison prochaine un changement majeur dans son staff technique. Selon nos informations, l’Irlandais Mike Prendergast, qui a remplacé Laurent Labit à l’été 2019, quittera ses fonctions d’entraîneur de l’attaque du club francilien au printemps prochain pour rejoindre le Munster, où il deviendra l’adjoint de l’Anglais Graham Rowntree, récemment nommé manager de la province celte, prochain adversaire du Stade toulousain en Champions Cup.

Prendergast (44 ans) sera remplacé dans les Hauts-de-Seine par l’Anglais Rory Teague. Celui-ci, qui fut le manager de l’Union Bordeaux-Bègles lors de la saison 2018-2019, est parfaitement francophone et succèdera donc à Mike Prendergast dans ce rôle de chef d’attaque.

Vague de prolongations au Racing

Le Racing 92 a annoncé ce mercredi avoir prolongé le contrat de quinze de ces joueurs. Certains avaient déjà été annoncés, d'autres non. Avec ces prolongations, le club francilien compte bien construire son avenir avec l'expérience des cadres jumêlée au talent des jeunes.

Parmi les quinze, on retrouve des cadres de l'effectif racingmen comme le pilier gauche Eddy Ben Arous (2025), le talonneur Camille Chat (2027), le troisième ligne Baptiste Chouzenoux (2024), le centre Henry Chavency (2024), Juan Imhoff (2024). Mais les hommes de Laurent Travers ont aussi pensé à l'avenir en prolongeant les pépites Antoine Gibert (2024), Nolan Le Garrec (2025) ou encore Max Spring (2025). Le deuxième ligne Anton Bresler arrivé en 2021, les piliers Ali Oz et Guram Gogichashvili, les troisième ligne Fabien Sanconnie et Ibrahim Diallo, formé au club, joueront respectivement avec le maillot Ciel et Blanc jusqu'en 2023, 2024, 2024, 2024 et 2025. L'ancien talonneur emblématique et désormais entraîneur Dimitri Szarzewski a également ajouté deux de plus à son contrat (2024).

Fin de saison pour Fofana

Sorti blessé face au Stade français samedi dernier, au bout de 17 minutes de jeu, le trois-quarts centre de l'ASM Clermont Wesley Fofana (34 ans) a d'ores et déjà terminé sa saison. En début de semaine, l'ancien international a été opéré d'une rupture du tendon du biceps droit, révèlent ce mercredi nos confrères de La Montagne.

Cinq joueurs prolongent à Agen

Le SU Agen a annoncé ce mercredi les prolongations de cinq joueurs de l'effectif. Comme nous vous l'annoncions récemment, le demi d'ouverture Raphaël Lagarde (33 ans) a prolongé son contrat d'une saison. Arrivé de Montpellier au mois de novembre dernier, le troisième ligne Martin Devergie s'est quant à lui engagé jusqu'en 2025, soit pour une durée de trois saisons.

Toujours chez les avants, le club agenais a également enregistré la prolongation du jeune Loris Zarantonello pour un an de plus, du pilier champion du monde U20 Alex Burin pour deux saisons de plus dans le Lot-et-Garonne ainsi que celle du troisième ligne tonguien Fotu Lokotui, engagé jusqu'en 2025.

Janse van Rensburg quitte Sale pour les Sharks de Durban

C'est une affaire de Sharks. Le centre Janse van Rensburg a signé pour les Sharks, équipe évoluant dans la conférence sud-africaine d'URC, alors qu'il est actuellement avec les Sale Sharks. À 27 ans, il connaitra son cinquième club en carrière.