Du grabuge au Stade Français, la révélation anglaise absente du Tournoi.. Les 5 infos de ce vendredi

Djibril Camara vers la sortie ?

Au cœur des tensions entre la direction du Stade français et une partie du staff (Julien Dupuy et Robert Mohr), Djibril Camara pourrait prendre la porte de sortie et rejoindre un club en recherche de joker médical. En championnat l'ailier international n'a été titulaire qu'à trois reprises cette saison.

Jonathan Sexton forfait contre Toulouse

L'ouvreur international Jonathan Sexton, référence absolue dans le monde entier, ne pourra pas prendre part au choc opposant sa province de Leinster contre le Stade toulousain. Sa blessure au mollet est en effet trop gênante.

Jonathan SextonGetty Images

Julien Dupuy et Robert Mohr vers la sortie

Sur fond de désaccord profond entre membres du staff et l'équipe dirigeante, l'entraîneur des skills Julien Dupuy et le directeur sportif Robert Mohr se seraient vus écartés du groupe professionnel du Stade Français.

Un All-Black de plus en Angleterre

Matt Proctor (Nouvelle-Zélande, 1 sélection), rejoint Northampton cet été. Le centre de 26 ans quitte les Hurricanes qui pourront profiter de sa polyvalence à l'aile et à l'arrière.

Ngani Laumape et Matt Proctor (Hurricanes)Icon Sport

Sam Underhill (Angleterre) ne jouera pas le Tournoi

Sam Underhill ne prendra pas part au Tournoi des VI Nations. Il a subi une opération de la cheville suite à une blessure contractée le mois dernier contre Leicester. L'absence du flanker de 22 ans est estimée à trois mois. Il sera remplacé par le Shark Tom Curry.