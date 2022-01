Du changement chez les Bleus, Macalou sanctionné.... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end

Du changement chez les Bleus !

À deux semaines du début du Tournoi des 6 Nations, neuf joueurs ont été appelés par Fabien Galthié pour remplacer les différents cas de Covid détectés ces derniers jours. Les nouveaux appelés participeront à la préparation du match contre l'Italie. Parmi les changements donc, Gaëtan Barlot, Antoine Dupont, Romain Ntamack, François Cros, Anthony Jelonch, Cyril Baille et Bernard le Roux quittent le groupe après avoir été testés positifs au Covid-19. Cameron Woki et Uini Atonio sont eux blessés et doivent aussi céder leur place.

Fabien Galthié a donc fait appel à neuf autres joueurs. Paul Boudehent, Thomas Lavault, Jérôme Rey et Léo Coly sont appelés pour la première fois. Yacouba Camara, Swan Rebbadj, Pierre Bourgarit, Dorian Aldegheri et Louis Carbonel intègrent aussi la liste. À noter que ce dernier profite aussi du forfait de dernière minute d'Anthony Bouthier, touché face à Exeter.

Macalou a été sanctionné par le Stade français

Sekou Macalou devait être titulaire avec le Stade français pour affronter le Connacht. Seulement une heure avant le coup d'envoi, le club de la capitale a communiqué sur un changement de dernière minute, indiquant que le troisième ligne international était remplacé dans le XV de départ par Ryan Chapuis. Sans rien dire de la nature d'une éventuelle blessure.

Et pour cause. Selon nos informations, Sekou Macalou s'est présenté au rendez-vous fixé par le staff avec plus d'une heure de retard. Un retard jugé selon toute vraisemblance comme un manque de respect de la part du joueur. Ainsi, le manager Gonzalo Quesada et son staff, ont pris la décision de l'écarter du groupe. Pour autant, n'étant pas blessé, Sekou Macalou devrait bien se présenter au rassemblement ce dimanche soir du XV de France qui débutera lundi matin sa préparation du Tournoi des 6 Nations.

Les affiches des huitièmes de finale de Champions Cup connues

Malgré les nombreux matchs annulés, la phase de poule de la Champions Cup a livré son verdict. Comme la saison passée, les clubs français sont au rendez-vous des huitièmes avec sept équipes qualifiées sur huit ce qui fait de la France le pays le plus représenté. Le programme des clubs de l'Hexagone sera corsé avec un derby francilien, un choc franco-français entre La Rochelle et l'UBB, le Stade toulousain qui aura fort à faire face à une équipe de l'Ulster invaincue dans la compétition tout comme Montpellier qui affrontera les Harlequins, pour Clermont ce sera aussi du lourd contre Leicester.

Laporte s'insurge après les défaites de Toulouse et Bordeaux

Après les épisodes houleux entre la LNR, l'EPCR et surtout les clubs concernés par ces défaites d'offices, le président de la Fédération française de rugby est monté au front et a réagit sur Twitter. Après le soutien de la LNR, le rugby français semble porter un message d'une seule et même voix. Dans un tweet posté sur son compte personnel, Bernard Laporte affirme comprendre "la colère des joueurs et de leurs clubs". Un message faisant référence premièrement à la longue conférence de presse appuyée du président toulousain Didier Lacroix le vendredi 21 janvier à la suite de la décision prise par l'EPCR d'infliger une défaite par forfait au club rouge et noir. U

n tweet qui vient aussi en signe de soutien à la lettre publiée par les joueurs toulousains un peu plus tard dans la journée. En prenant position dans son message, il juge ces décisions "antisportives et décourageantes". Des mots forts de la part du président de la FFR, synonyme d'un combat mené d'une seule et même voix face à l'institution européenne.

Rokoduru reste à Agen

Agen continue de consolider son effectif pour les saisons à venir. Après la prolongation du capitaine Vincent Farré, c'est l'ailier fidjien Timilaï Rokoduru qui prolonge son contrat avec Agen pour trois saisons supplémentaires. Cette saison, le joueur de 29 ans a participé à onze rencontres.