Doumayrou forfait pour le Mondial, Biggar pour remplacer Anscombe... Les 5 infos de ce jeudi

Doumayrou forfait pour le mondial

La nouvelle est tombée jeudi matin, le centre Rochelais Geoffrey Doumayrou est forfait pour la Coupe du monde. Jacques Brunel l'a annoncé lors de la conférence de presse de jeudi, le joueur souffre d'une fissure du tendon d'Achille et ne sera pas rétabli dans les temps pour tenir sa place au Japon. Le nom de son remplaçant devrait être connu aujourd'hui.

La composition de l'équipe de France a été dévoilée

Et c'est un XV de France avec quelques surprises qui recevra l'Écosse samedi soir à Nice. Forfait, l'habituel capitaine Guilhem Guirado cède sa place à Camille Chat, et son brassard à Jefferson Poirot. En troisième ligne, deux réservistes seront titulaires, à savoir François Cros et Charles Ollivon. Alivereti Raka fêtera sa première titularisation.

Le XV de la Rose avec Itoje

Indispensable dans la seconde ligne anglaise, Maro Itoje fait son retour dans le XV de départ d'Eddie Jones. Titularisé pour la première fois la semaine dernière face à ces mêmes Gallois, Willi Heinz est reconduit à la mêlée. A noter que cette rencontre sera la première de Ruald McConnochie, titulaire à l'aile, tandis qu'Owen Farrell sera sur le banc.

Privé d'Anscombe, le Pays de Galles titularise Dan Biggar face aux Anglais

L'annonce du forfait de Gareth Anscombe pour le Mondial a été un coup dur pour Warren Gatland. Pour autant, le sélectionneur gallois n'a pas hésité à coucher le nom de Dan Biggar sur la feuille de match. En cas de succès, les Gallois peuvent devenir numéro 1 mondiaux au classement World Rugby.

Le XV Argentin est connu

Mario Ledesma a communiqué le nom des 23 joueurs qui iront défier l'Afrique du Sud du côté de Pretoria ce samedi. Le Toulonnais Facundo Isa sort du groupe, tandis que la première ligne, en grosse difficulté lors du Rugby Championship, sera composée de Vivas, Montoya et Medrano.