Doumayrou de retour à l'entraînement, examen pour Ntamack... Ce qu'il ne fallait pas rater hier ☕

Doumayrou de retour à l'entraînement

Le centre rochelais Geoffrey Doumayrou, victime d'une commotion lors du dernier match de la phase régulière face à Clermont, pourrait faire son retour dans le groupe pour la finale de Top 14. En tout cas, l'international (31 ans, 13 sélections) a repris le chemin de l'entraînement collectif ce lundi. À première vue, il semble que la participation de Doumayrou pour la finale semble en bonne voie. Une décision doit être prise dans les prochains jours.

Examen mardi matin pour Ntamack

L'ouvreur du Stade toulousain Romain Ntamack, victime d'un K.O. l'obligeant à sortir du terrain samedi en demi-finale du Top 14 contre l'Union Bordeaux-Bègles, va passer son test HIA-03 mardi matin, comme il l'a lui-même indiqué dans les colonnes de Midi Olympique. C'est l'examen médical nécessaire dans le protocole mis en place pour "établir le diagnostic de la commotion et sa sévérité."

Trois nouvelles recrues à Perpignan

L'USAP a officialisé ce lundi l'arrivée de trois nouveaux joueurs pour la saison à venir. Le talonneur Mike Tadjer débarque ainsi en provenance de Montauban pour une saison (plus une en option). La charnière est également renforcée, puisque l'ouvreur toulousain Tristan Tedder s'est engagé pour deux ans. Même chose pour le demi de mêlée argentin Martin Landajo (84 sélections).

Mathieu Raynal au sifflet pour la finale

Le comité de sélection de la direction technique nationale de l'arbitrage a désigné Mathieu Raynal pour arbitrer la finale de Top 14 opposant Toulouse et La Rochelle ce vendredi au stade de France. Il sera assisté de Thomas Charabas et Jonathan Dufort qui officieront comme juges de touche. Philippe Bonhoure sera à la vidéo.

La liste des All Blacks pour la tournée d'été

Le sélectionneur des All Blacks a annoncé la liste des 36 joueurs retenus pour la tournée d'été. Ian Foster a décidé de faire confiance à quatre nouveaux joueurs : Ethan de Groot, Ethan Blackadder (fils de Todd), Finlay Christie et le jeune centre des Chiefs, Quinn Tupaea. Sam Whitelock sera le capitaine des All Blacks suite au forfait de Sam Cane.