Double dose de Black Ferns pour les Bleues... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce mardi

Les Bleues affronteront les Black Ferns deux fois cet automne

La France affrontera les Blacks Ferns deux fois lors de la Tournée d'Automne. Le premier match aura lieu le 13 novembre, à 15 heures, au Stade du Hameau de Pau. Et sept jours plus tard, le 20 novembre à 15 heures, elles les recevront encore. Cette fois-ci au Stade Pierre Fabre, à Castres. Cette double confrontation alléchante sera précédée par un match contre les Springboks, le 6 novembre, 15 heures, au Stade de la Rabine. Tous les matchs seront retransmis en direct sur France 2.

Sinckler jugé non-coupable de morsure

Accusé d'avoir mordu le deuxième ligne des Springboks Franco Mostert samedi dernier, lors du deuxième test-match (perdu 27-9), le pilier anglais des Lions britanniques et irlandais Kyle Sinckler a été reconnu non-coupable ce mardi. Cette décision rendue par une commission indépendante lui permet donc de jouer ce week-end, dans le cadre du match décisif de la série opposant sa sélection à l'Afrique du Sud.

Les All Blacks vont "recevoir" l'Argentine... en Australie !

Contraints par les restrictions sanitaires imposées par la Nouvelle-Zélande, les All Blacks devront défier l'Argentine hors de leurs frontières, en Australie (au lieu d'Auckland), lors du Rugby Championship, les 11 et 18 septembre prochains.

La Bledisloe Cup réorganisée en Nouvelle-Zélande

L'agenda des Blacks décidément chamboulé ! Suite à la résurgence d'épidémie de Covid-19 en Australie, la Bledisloe Cup n'aura pas lieu au pays des Wallabies et est finalement délocalisée en Nouvelle-Zélande. Les All Blacks joueront 2 tests face à l'Australie (7 et 14 août) à Auckland avant un troisième match à Perth le 28 août.

Beach rugby : les finales du championnat de France annulées

Les finales du championnat de France de beach rugby de Gruissan, qui devaient se tenir les 7 et 8 août prochains, ont été annulées, a annoncé ce mardi la FFR. Pour justifier cette décision, la fédération a invoqué le motif du contexte sanitaire. La Ligue d'Occitanie, la mairie de Gruissan, ainsi que le club de la ville avaient recommandé l'annulation de l'évènement, demande que le Bureau Fédéral a approuvé la semaine dernière, après délibération. En effet, de nombreuses équipes participantes avaient renoncé à se déplacer, en raison de la nouvelle réglementation en vigueur (pass sanitaire...).