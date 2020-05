Doris, Sotutu, Fagerson... Qui sera le numéro 8 international de demain ?

Caelan Doris (22 ans, Leinster)

Le numéro 8 du Leinster faisait partie des nouveaux appelés par le sélectionneur Andy Farrell pour son premier Tournoi des 6 Nations. Et celui-ci n'a pas hésité à l'aligner d'entrée pour le premier match de la compétition, replaçant Stander en flanker et le taulier O'Mahony sur le banc. Il faut dire que le jeune joueur a profité de la blessure de Jack Conan pour prendre le pouvoir à l'arrière du pack dublinois : il a notamment connu 4 titularisations en 5 matchs de Champions Cup avant l'arrêt de la compétition.

Troisième ligne de grande taille (1,93 m pour 105 kg), Caelan Doris présente un profil semblable au français Charles Ollivon : un numéro 8 coureur, précieux en touche, combatif et capable de dépanner en tant que flanker si l'équipe en a le besoin. Avec Doris, la référence CJ Stander et Conan bientôt de retour de blessure, le XV du Trèfle n'a pas trop de soucis à se faire au centre de sa troisième ligne.

Caelan Doris (Irlande) face à l'AngleterreIcon Sport

Hoskins Sotutu (21 ans, Blues)

Il est l'un des visages du renouveau des Blues. Dans les bas fonds du Super Rugby depuis de nombreuses années, la franchise d'Auckland était quatrième du classement général avant l'interruption du championnat. Et elle le doit en partie à l'éclosion de Hoskins Sotutu. Le jeune numéro 8, qui avait fait ses débuts en Super Rugby en mai 2019, a crevé l'écran sur le début de l'exercice 2020, avec 6 titularisations en 7 journées.

Plutôt léger pour sa taille (1,92 m, 106 kg) Sotutu s'inscrit dans la pure tradition des troisièmes lignes néo-zélandais : ultra-mobiles, capables des mêmes prouesses et possédant les même "skills" que les arrières. Son essai inscrit tout en finesse face aux Lions en témoigne. Mais sa saison est aussi marquée par de l'indiscipline, avec deux cartons jaunes récoltés en six matchs. Toujours est-il que celui qui a éclipsé en quelques rencontres l'ex-vedette du rugby à VII Akira Ioane possède un talent monstre. Il pourrait même faire partie des surprises de la première liste du nouveau sélectionneur des All Blacks Ian Foster.

Hoskins Sotutu (Blues) face aux LionsIcon Sport

Matt Fagerson (21 ans, Glasgow)

L'Écosse va-t-elle enfin trouver ce numéro 8 de niveau mondial qui lui fait défaut depuis de nombreuses années ? Matt Fagerson constitue peut-être un début de réponse. Le troisième ligne de Glasgow sait tout faire sur un terrain. Joueur tonique, solide (1, 87m, 102 kg) il déploie une forte activité dans les zones de combat, notamment au grattage. Mais il possède aussi un très bon bagage technique ainsi qu'une mobilité impressionnante qui lui ont permis de faire partie de l'équipe écossaise de rugby à VII en 2018.

Véritable prodige, il a connu ses premiers matchs avec les Warriors dès la saison 2016-2017, à 18 ans, avant de connaître sa première sélection un an plus tard. Peut-être était-ce trop tôt, car depuis le jeune numéro 8 peine à s'imposer avec le XV du Chardon. Mais la situation commence à se débloquer pour Fagerson, appelé pour son premier 6 Nations cette année, et qui s'impose de plus en plus comme un titulaire indiscutable à Glasgow.

Matt Fagerson (Glasgow) transmet à Adam Hastings face à CardiffIcon Sport

Harry Wilson (20 ans, Reds)

Le gamin du Queensland a été l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du monde U20 2019, marquant 2 essais pour emmener les jeunes Wallabies jusqu'en finale face à la France. Formé en deuxième ligne, ce joueur au physique imposant (1,95 m, 110 kg) a été replacé en numéro 8 pour ses qualités techniques qui lui permettent de gérer parfaitement les sorties de mêlée et de faire jouer derrière lui.

Grand combattant sur le phases offensives comme défensives, Harry Wilson n'a pas fait dans la dentelle pour sa première saison raccourcie en Super Rugby : 7 titularisations en 7 journées et 2 essais marqués. Il forme avec Angus Scott-Young (23 ans) et l'international Liam Wright (22 ans) une troisième ligne jeune mais pleine de promesses pour les Reds, qui attendent impatiemment un retour au premier plan depuis leur premer titre en 2011.

Harry Wilson (Reds) face aux BullsOther Agency

Nahum Merigan (19 ans, Bath)

Le plus jeune et inexpérimenté des joueurs de cette liste, mais pas le moins prometteur. Ce numéro 8 anglais né en 2001 est devenu, le 21 septembre dernier, le plus jeune titulaire de l'histoire de Bath, face à Exeter en coupe d'Angleterre. Une présence dans le groupe professionnel qu'il a prolongée en connaissant sa première feuille de match en Champions Cup face aux Harlequins. Il sera sans doute l'une des attractions de la prochaine saison internationale U20.

Solide et puissant (1,90 m, 114 kg), Merigan est un vrai ferrailleur dans les zones de combat. S'il continue de développer ses capacités techniques et physiques, il a le potentiel pour devenir un numéro 8 complet. Et avec Sam Underhill et l'international gallois Toby Faletau en tant que mentors à Bath, son environnement est idéal pour y parvenir.

Nahum Merigan (à droite) célèbre une victoire face à GloucesterGetty Images

Qui sera pour vous le numéro 8 international de demain ? Sondage 893 vote(s) Caelan Doris Hoskins Sotutu Matt Fagerson Harry Wilson Nahum Merigan

Par Baptiste Pery