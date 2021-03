Deux retours chez les Bleus, Sinzelle opéré… Les 5 infos de ce lundi

Vincent et Atonio effectuent leur retour à Marcoussis

Ce lundi matin, l'encadrement du XV de France a rappelé Uini Atonio et Arthur Vincent dans le groupe de 31 joueurs appelés à préparer le match face au pays de Galles. Ils figuraient dans les premiers groupes pour le Tournoi des 6 Nations 2021 avant d'être écartés en raison de leur contamination au Covid-19. Les deux joueurs postulent donc pour la rencontre face au Pays de Galles en lieu et place de Danty et Hounkpatin qui retournent dans leur club respectif.

Un cas de Covid-19 au MHR

Le MHR a communiqué ce lundi qu'un cas de Covid-19 a été découvert dans l'effectif professionnel, et deux autres dans son centre de formation. Les joueurs vont bien et sont mis à l'isolement. En attente d'autres résultats, les entraînements collectifs ont été annulés comme le stipule le protocole sanitaire de la Ligue. Montpellier avait déjà été touché par une vague de Covid en début de saison.

Sinzelle opéré, sa fin de saison en suspens

Alors qu'il avait été touché au genou face à Castres il y a deux semaines, Jérémy Sinzelle (30 ans) a été opéré ce matin. C'est son club qui l'a annoncé sur twitter cet après-midi. Néanmoins, La Rochelle n'a pas communiqué précisément sur l'absence de son trois quarts polyvalent évoquant seulement "plusieurs mois" d'éloignement des terrains. Un coup dur pour les Maritimes dans la course au Brennus.

La billetterie pour la Coupe du monde 2023 est ouverte

La date était attendue par tous les fans de rugby, la billetterie pour la Coupe du monde 2023 qui se disputera en France est enfin ouverte. Les personnes qui faisaient partie de la Famille 2023 et qui possédaient une carte "Mastercard" ont pu acheter les fameux "packs équipe" ou "pack ville". Pour les autres membres de la Famille 2023 qui ne possèdent une autre carte, il faudra attendre demain soir, 18h.

Jolmes et le RCT se séparent

Via un communiqué publié sur son site officiel, le RCT a fait connaître le départ avec effet immédiat de son deuxième ligne Thomas Jolmes (25 ans). Les deux parties étaient pourtant liées par un contrat portant jusqu'en juin 2023. "Le deuxième-ligne d’origine iséroise a souhaité rejoindre un nouveau projet sportif, avec effet immédiat" précise le communiqué.