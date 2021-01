Deux remontées spectaculaires pour Castres et Brive, l'affaire Raisuqe… Les 5 infos du week-end

Castres et Brive en mode remontada

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Les Castrais et les Brivistes ont tous deux effectué des grosses remontées afin de s’imposer ce week-end. Les joueurs du CO étaient menés 16-0 avec un carton rouge quand ils ont commencé leur remontada. Face à des Agenais en terrible manque de confiance, Castres s’est finalement imposé 39 - 23 avec le bonus offensif. Quant aux Brivistes, ils ont inscrit 23 points en seconde période pour l’emporter 23 - 22 face à Montpellier. Le MHR qui menait 19 - 0 à la mi-temps, s’est effondré et n’a marqué que 3 petits points dans le second acte.

Raisuqe était un peu trop heureux

C’est incontestablement l’image du week-end. Alors que Nevers s’impose de justesse face à Béziers (25-30), en fin de match, Josaia Raisuqe célèbre sa victoire en portant l’arbitre et en le levant vers le ciel comme s’il brandissait un trophée. Sauf que toucher un arbitre est interdit. Le Fidjien a donc écopé d’un carton rouge alors que la rencontre était terminée. Malgré son exclusion, la 5e de sa carrière et sûrement le plus stupide, Raisuqe n’en a pas perdu son sourire. Il sera néanmoins jugé par la commission de discipline cette semaine.

Racing 92 – La Rochelle reporté

Alors que Toulon – Bayonne avait été annulé avant le début du week-end, une autre rencontre était dans l’attente de son sort. D’abord décalé à dimanche, le match entre le Racing 92 et la Rochelle a ensuite été annulé. La Covid-19 en est une nouvelle fois la cause. Après la mise en isolement du groupe des jaunes et noir suite à un cas confronté à un cas de Coronavirus et des symptômes douteux concernant d’autres joueurs, les nouveaux tests réalisés ont révélé 3 nouveaux cas positifs.

Le club maritime a perdu son fauteuil de leader puisque le Stade toulousain s’est imposé hier soir face au Stade français

Bath et les Wasps ont fait le spectacle

Bath et les Wasps ont réalisé ce qu’on appelle du « rugby champagne », ce vendredi soir, au cours de la 6ejournée de Premiership. 96 points, 11 essais inscrits et une victoire 54 à 42 en faveur des joueurs de Coventry. Les « guêpes » ont marqué 7 essais contre 4 pour les joueurs de Bath. Le talonneur Tom Cruse et l’ailier Paolo Odogwu ont tous les deux signé un triplé. Les Wasps signent une troisième consécutive et recollent au quatuor du haut de tableau. Pour Bath, c’est une deuxième défaite en autant de week-end.

La Coupe d’Europe devrait être suspendue

Selon le Telegraph, les deux dernières journées de Champions Cup seraient reportées. Alors que le coronavirus continue de sévir outre-manche, cette décision serait motivée par le fait que le gouvernement français limite au maximum les voyages de la France vers le Royaume-Uni. Le reste de la compétition risque donc de changer. La suppression des quarts de finale ou la qualification de seize et non pas huit équipes avec des rencontres qui pourraient se disputer en match sec sont à l’étude. Ces annulations vont permettre au Top 14 de pouvoir jouer les différents matchs en retard.