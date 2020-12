Deux prolongations à Paris, Bru quatre saisons de plus à l'Aviron... Les 5 infos de ce jeudi

Stade français : Coville et Arrate jusqu’en 2023

Le Stade français a annoncé les prolongations de contrat de deux de ses jeunes talents, à savoir le trois-quarts centre Alex Arrate (23 ans) et le demi de mêlée Arthur Coville (22 ans). Ce dernier, arrivé au club en 2016 et capitaine des champions du monde des moins de 20 ans en 2018, est désormais lié avec le club parisien jusqu’en 2023. Au total, il a déjà joué soixante-cinq matchs (trente-quatre titularisations) et inscrit cinq essais avec Paris. De son côté, Arrate, débarqué dans la capitale en provenance de Biarritz et qui a disputé vingt-quatre matchs (15 titularisations) pour quatre essais sous le maillot parisien, s’est aussi engagé jusqu’en 2023.

Top 14 - Alex Arrate (Stade français) marque sous les yeux de Kylan Hamdaoui face à La RochelleIcon Sport

Quatre saisons supplémentaires pour Bru à Bayonne

L'Aviron bayonnais a annoncé la prolongation de contrat de son manager Yannick Bru. L'ancien talonneur rempile pour quatre saisons supplémentaires et est donc lié au club basque jusqu'en 2025. Un joli cadeau de Noël avant l'heure pour les supporters de l'Aviron.

Deysel prolonge pour deux ans à Colomiers

Nouvelle prolongation à Colomiers. Selon nos informations, le centre namibien Johan Deysel a décidé de poursuivre son aventure avec le club à la colombe. Il s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec les Haut-Garonnais. Le centre aux 30 matchs de Pro D2, arrivé en 2018, sera donc columérin jusqu'en juin 2023.

Bordeaux-Bègles : Brouzet quitte le club

Olivier Brouzet, l’ancien deuxième ligne international, ne sera plus le directeur du développement de l’Union Bordeaux-Bègles. Il va quitter ses fonctions le 31 décembre pour se consacrer à de nouveaux projets personnels. Il était au club depuis sa création en 2006, dont il était une "figure". Malgré son riche passé de joueur (72 sélections), il n’a jamais eu de prérogatives sportives. Il s’est consacré à la recherche de partenaires, à l’amélioration des installations d’André-Moga, à l’accueil du public à Chaban-Delmas ou Matmut Atlantique. Un gros travail de l’ombre auquel Laurent Marti a rendu hommage. "C’est quelqu’un qui a énormément compté dans la construction de l’UBB."

Top 14 - Olivier Brouzet (Bordeaux)Midi Olympique

Angleterre : Les Saracens débuteront leur saison en mars

La deuxième division anglaise était dans le flou le plus total puisque la Ligue n’avait toujours pas communiqué une date pour le début du championnat, et l’avenir des Saracens donc incertain. Ils sont maintenant fixés et débuteront leur championnat le 6 mars 2021. La formule a été repensée pour arriver à une compétition réduite à dix journées avec des équipes placées dans deux poules de six. Une finale en match aller-retour aura lieu entre les vainqueurs des deux conférences pour déterminer le champion qui accédera au Premiership 2021-2022.