Deux nouvelles recrues à Lyon, Goze se méfie de World Rugby... Les 5 infos de ce mercredi

En conférence de presse ce mercredi matin, le président du LOU Yann Roubert a présenté les recrues du club pour la saison prochaine. Outre les retours de Bastareaud (New York) et Berdeu (Agen) ainsi que les arrivées de Fainga'a (Connacht) et Taufete'e (Worcester), il a officialisé les signatures d'Izack Rodda (Reds) et Gillian Galan (Toulouse). Le deuxième ligne international australien des Reds (23 ans, 25 sélections) et le troisième ligne du Stade toulousain (28 ans) se sont engagés tous les deux pour un contrat d'une saison.

Goze alerte les présidents de clubs dans une lettre

Ce mercredi 17 juin, Paul Goze a envoyé un courrier, que nous nous sommes procuré, aux trente présidents du rugby professionnel français. Au fil de sa lettre, le président de la Ligue Nationale de Rugby craint que World Rugby ne fasse passer en force sa réforme de calendrier international et, in fine, craint pour les intérêts des clubs. "Cette proposition, qui nous a été communiquée 3 semaines avant la réunion du 15 juin, remet totalement en cause les accords de San Francisco de 2017 auxquels la LNR et la Premiership avaient activement participé et qui avaient fixé le calendrier international sur la période 2020-2032."

Elton Jantjies éconduit Pau

En quête d'un ouvreur de haut niveau, la Section paloise avait approché le Springbok Elton Jantjies (29 ans, 36 sélections). Mais le champion du monde 2019, sous contrat jusqu'en 2021 avec les Lions, ne viendra pas dans le Béarn. "Je ne joue pas au rugby pour l’argent, a-t-il commenté chez nos confrères sud-africains de Netwerk24. J’y joue pour les bonnes raisons et l’argent n’en fait définitivement pas partie. Les Lions sont une équipe spéciale pour moi et c’est là que mon cœur est. Je fais partie des leaders des Lions, je ne vais pas prendre une décision hâtive et tourner le dos à la fédération pour aller chercher de l’argent."

Elton Jantjies - LionsIcon Sport

Le Pro 14 vers un retour le 22 août

Les dirigeants de Pro 14 sont en train de plancher sur le programme de reprise de la saison 2019-2020. Ils espèrent pouvoir relancer le championnat le 22 août avec deux journées réservées à des derbys régionaux : on pourrait ainsi assister à Leinster-Munster, Glasgow-Edimbourg et autres Scarlets-Cardiff. Les demies suivraient le 5 septembre, opposant les deux premiers de chaque conférence, et la finale serait programmée le 19 septembre. Pour l'heure, le Leinster et Edimbourg mènent la danse.

Catrakilis prend sa retraite

Demetri Catrakilis s'arrête à 30 ans. L'ouvreur sud-africain a annoncé sa décision de raccrocher les crampons avec effet immédiat, ce mercredi. Le joueur des Southern Kings avait notamment porté les couleurs du Racing 92, en 2009, et de Montpellier, entre 2015 et 2017, avant de mettre le cap sur les Harlequins. À son palmarès, le numéro 10 a notamment décroché deux Currie Cup avec la Western Province et le Challenge Cup avec le MHR en 2015.