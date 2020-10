Deux matchs reportés en Top 14, le tirage au sort de la Champions Cup... Les 5 infos de ce mercredi

Bayonne - Toulon et Lyon - Montpellier reportés

Cette septième journée de Top 14 ne se déroulera pas dans des conditions normales. En effet, deux matchs ont été reportés. C'est d'abord la rencontre entre Bayonne et Toulon, qui devait se dérouler vendredi soir, qui a été remise à une date ultérieure. Plus tard dans la soirée, c'est le match entre Lyon et Montpellier qui a également été reporté. Des cas de Covid-19 ont été détectés dans les effectifs bayonnais et lyonnais.

L'Irlande avec avec Healy pour sa centième cape

Le sélectionneur Andy Farrell a dévoilé le XV irlandais qui débutera le match contre la France pour ce qui est une finale du Tournoi des 6 Nations 2020. Le pilier Cian Healy, titulaire, fêtera sa centième sélection avec le XV du Trèfle. L'ailier Hugo Keenan, auteur d'un doublé pour sa première cape, face à l'Italie débutera lui aussi la rencontre. Sexton garde la capitanat.

Un tirage de la Champions Cup délicat pour Toulouse et Clermont

Le tirage au sort de la Champions Cup, nouvelle version a eu lieu hier à Lausanne en Suisse. Chaque équipe disputera deux matchs à domicile et deux à l'extérieur. Le Stade Toulousain a hérité du pire tirage possible avec le champion en titre Exeter, et l'Ulster, deux clubs que Toulouse avait affronté en phase finale en début de saison. Opposé à Bristol et au Munster, Clermont n'est pas épargné non plus. Par contre, Bordeaux-Bègles ne s'en tire pas si mal avec Northampton et les Dragons

Votu suspendu six semaines

Lourde sanction pour le Palois Watisoni Votu. Coupable d'un plaquage cathédrale face à Bordeaux-Bègles, qui lui avait valu un carton rouge en fin de match, le Fidjien a écopé de six semaines de suspension. Votu pourra rejouer le 7 décembre.

Camara à Montpellier jusqu'en 2025

Belle opération pour le MHR avec la prolongation de contrat du troisième ligne Yacouba Camara. L'ancien joueur du Stade Toulousain a prolongé son contrat jusqu'en 2025. L'international aux 17 sélections avec les Bleus est un pièce maîtresse de la troisième ligne ciste, ayant disputé quatre matchs cette saison pour déjà deux essais.