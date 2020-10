Deux matchs reportés en Pro D2, Jalibert et Woki forfaits… Les 5 infos de ce mardi

Deux néophytes pour remplacer Woki et Jalibert

Pour raison médicale, Matthieu Jalibert et Cameron Woki, tous deux joueurs de l’Union Bordeaux-Bègles, ont déclaré forfait pour le rassemblement du XV de France pour préparer les tests-matchs d’automne. Pour les remplacer, le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié a alors choisi d’appeler le Toulonnais Gabin Villière (24 ans) et le Palois Baptiste Pesenti (23 ans).

Montauban - Provence Rugby et Oyonnax – Biarritz reportés…

Dure journée pour le Pro D2. Deux matchs de la sixième journée ont d’ores et déjà étaient reportés à une date ultérieure. Avec la présence de plusieurs cas de Covid-19 au sein de l’effectif, le choc de la journée entre Oyonnax et Biarritz a été reporté tout comme le match entre Montauban et Provence Rugby. Le club de Sapiac compte également des cas de Covid dans son effectif.

… La rencontre entre Carcassonne et Mont-de-Marsan en suspens

En plus des deux matchs reportés, la tenue du match entre Carcassonne et Mont-de-Marsan est encore incertaine. Le club de l’Aude compte en effet cinq cas de Covid-19, deux joueurs et trois membres de l’encadrement. Autre changement en Pro D2, le match entre Grenoble et Valence-Romans a été décalé de vendredi 19h à samedi 21h.

Piutau absent de la finale de challenge cup

Terrible nouvelle pour les Bristol Bears ! La star du club Charles Piutau doit renoncer à jouer la finale de Challenge Cup contre Toulon vendredi soir. L’arrière néo-zélandais est touché au tendon d’Achille. Pat Lam, le manager de Bristol, devra donc faire sans sa star mais aussi sans l’ailier Henry Purdy (claquage), le deuxième-ligne Chris Vui (mollet) et du numéro 8 Nathan Hugues (cotes).

Himeno signe aux Higlanders

Le troisième ligne japonnais, grande révélation de la dernière Coupe du Monde, vient de signer avec la franchise néo-zélandaise des Highlanders. Kazuki Himeno rejoindra la franchise en janvier 2021. Il a déclaré : "J'ai pensé qu'il était nécessaire pour moi de quitter le Japon où j'évolue dans un certain confort. Je pense que si les joueurs japonais arrivent à être influents dans des équipes étrangères, cela profitera au rugby japonais dans l'avenir. Je suis bien sûr triste de ne pas pouvoir jouer devant les fans de rugby japonais mais, à mon retour, j'espère pouvoir leur montrer à quel point j'ai grandi."