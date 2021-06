Deux faux-positifs chez les Bleus, Timu prend sa retraite... Ce qu'il ne fallait pas manquer lundi

Finalement, pas de covid chez les Bleus

Petite frayeur au sein du groupe France actuellement à Sydney, pour préparer sa série de test face aux Wallabies. Après des tests positifs sur certains membres de la délégation, des PCR et prises de sang se sont avérés négatifs, plus de peur que de mal. La délégation française a été autorisée à s’entraîner ce lundi. Et c’est un groupe au complet (41 joueurs), qui a pu effectuer une véritable séance de rugby sur le terrain du North Sydney Oval.

Retraite surprise pour Timu

Grosse surprise, le puissant troisième ligne australien Caleb Timu a annoncé sa retraite professionnelle. À 27 ans seulement, celui qui vient de terminer son contrat à Montpellier a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram : "Je ne pensais pas que ce jour viendrait si tôt mais j'ai décidé de prendre ma retraite de rugbyman. J'ai juste senti qu'il était le bon moment pour moi."

Hemopo dément sa venue à Perpignan

Jackson Hemopo ne devrait pas rejoindre l'Usap. Le deuxième ligne (27 ans, 5 sélections) l'a démenti. L'origine de la rumeur de ce transfert provient d'un photomontage du site Stuff. Le média néo-zélandais n'indique rien à propos de ce transfert ce lundi.

Le format de Coupe d'Europe confirmé, les équipes connues

L'instance régissant les Coupes d'Europe a annoncé les 24 clubs qui participeront à la Champions Cup. Chez les clubs français, on retrouve les sept premiers de la phase régulière et le MHR, vainqueur de la Challenge Cup. L'EPCR a aussi officialisé la reconduction du format à deux poules. Les phases finales, à commencer par les huitièmes de finale, débuteront en avril. La finale devrait avoir lieu le 28 mai 2022 au stade Vélodrome de Marseille.

Chapeau 1 : Toulouse, La Rochelle, Harlequins, Exeter, Leinster, Munster

Chapeau 2 : Racing 92, Bordeaux-Bègles, Bristol, Sale, Ulster, Connacht

Chapeau 3 : Clermont, Stade français, Northampton, Leicester, Scarlets, Ospreys

Chapeau 4 : Castres, Montpellier, Bath, Wasps, Cardiff, Glasgow

Folau n'est plus un joueur des Dragons catalans

L'Australien Israel Folau, banni par la Fédération australienne de rugby en 2019 après des déclarations homophobes, est libéré de son contrat avec les Dragons catalans "avec effet immédiat", a annoncé lundi la franchise française de rugby à XIII. "Nous sommes en effet parvenus à trouver un accord. Israel a fait preuve d'un état d'esprit irréprochable la saison dernière et nous avons ainsi souhaité faciliter les négociations", a expliqué Bernard Guasch, le président des Dragons, dans un communiqué.