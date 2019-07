"Des mecs toujours plus rapides et plus costauds"... Le Top des déclas du week-end

Par Rugbyrama Il y a 4 heuresMis à jour Il y a 3 heures 0

Ce week-end, il y avait ceux qui expliquaient leur choix de retraite et ceux qui jouent une finale de Super Rugby. Voici le top des déclas du week-end. " J’ai envie de dire que c’est une spécialité française. On a du mal à se mobiliser et quand on a un petit peu la trouille, on est capables de se serrer très fort et de mettre beaucoup d’énergie pour arriver à notre objectif. Maintenant, il faut être capables de répéter ce genre de performance, il ne faut pas attendre d’avoir une défaite pour se mettre en route. " Annick Hayraud était largement satisfaite de ses joueuses après la victoire face à la Nouvelle Zélande samedi soir, 25-16. Elle espère continuer le tournoi dans les mêmes conditions. 6 Nations 2019 Fémines - Annick Hayraud (Coach de l'équipe de France)Icon Sport " Avec l’évolution de ce sport, il faut vraiment être en pleine possession de ses moyens pour pouvoir encaisser tous les chocs face à des mecs toujours plus rapides et plus costauds. Ce n’était plus le cas pour moi. J’ai vu récemment Dimitri Szarzewski et Benjamin Kayser arrêter pour les mêmes raisons et il n’y a pas de secret. Quand on a 20 ans de rugby derrière soit, le corps souffre, tout simplement. " Alexandre Menini (36 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière. Il se dit usé physiquement par toutes ces années de rugby derrière lui. " Je ne vais pas dire que je n’étais pas intéressé. Il y a quatre ans, quand on m’avait posé la question, je ne me sentais pas légitime. Il me fallait faire mes armes en championnat. Il y a un an, quand Bernard Laporte m’avait appelé pour épauler Jacques Brunel, j’étais honoré et intéressé. Mais je n’étais pas dans une situation propice. Le club était en difficulté, je me voyais mal dire : "Désolé les gars, je m’en vais trois mois pour le Tournoi, faites au mieux." Je ne crois pas en ça. " Franck Azéma était l'un des noms qui circulait pour reprendre la suite de Jacques Brunel à la tête du XV de France. Il y a quatre ans ce n'était pas le bon moment, cette année Fabien Galthié est passé devant. Top 14 - Franck Azéma (Clermont)Icon Sport " Durant les 20 premières minutes,nous nous sommes rendus coupable de trop vouloir jouer " Sam Whitelock était conscient que malgré le score large de 19 à 3, lors de la finale du Super Rugby face au Jaguares, son équipe aurait très bien pu perdre le match. " Les Crusaders ont une très bonne défense, particulièrement impressionnante. Ce que les Néo-Zélandais ont en plus, c'est que dès que vous êtes déconcentrés, ils en profitent pour marquer encore plus de points. Nous ne pouvons pas rester sur cette défaite parce que nous savons à quel point le prochain semestre va être difficile. Nous avons eu une très belle saison qui nous stimule pour le Rugby Championship et ensuite pour la Coupe du monde. " Le talonneur des Jaguares et des Pumas Augustin Creevy est forcément attristé de cette défaite mais reste conscient de la capacité de son équipe à pouvoir réaliser de grandes choses. La suite reste à écrire pour lui et son groupe. Four Nations - Agustin Creevy (Argentine) face à l'Afrique du SudIcon Sport

