Des internationaux en grande forme, Brunel sifflé par le public à Bordeaux... Nos Tops et Flops

Tops

Guitoune et Penaud en forme internationale

Aux grands hommes les grands rendez-vous. Insaisissables d'un bout à l'autre de la saison, Damian Penaud et Sofiane Guitoune ont profité de l'événement pour se sublimer. Tous deux auteurs d'un essai lors de leur demi-finale respective, ont largement contribué à guider leur équipe vers la finale. Si avec neuf essais cette saison, Damian Penaud semble hors course pour rattraper Virimi Vakatawa au sommet des meilleurs marqueurs (treize essais), Sofiane Guitoune quant à lui n'est plus qu'à une réalisation d'égaler son compatriote.

Top 14 - Essai de Sofiane Guitoune (Toulouse) lors de la demi-finale contre La RochelleIcon Sport

Les villes finalistes se dotent d'écrans géants

Alors que Toulouse et Clermont se retrouveront en finale de Top 14, les deux villes ont décidé de diffuser l'événement sur écrans géants. En ce sens, la place de Jaude ainsi que celle du Capitole accueilleront les nombreux supporters des deux camps.

Les Bleuets signent un sans-faute

Engagés en championnat du Monde U20, les Français ont signé des débuts convaincants. D'abord vainqueurs des Fidji avec le bonus offensif (36-20), les coéquipiers du capitaine Arthur Vincent ont ensuite battus le Pays-de-Galles (32-13), bonus offensif en poche également. Avec dix points sur dix possibles, la France est en tête de sa poule et affrontera l'Argentine mercredi pour s'adjuger une place en demi-finale.

Flops

La faillite des buteurs toulousains et lyonnais

Si les buteurs Rochelais et Clermontois se sont montrés parfait aux perches, le seul Laidlaw ayant inscrit seize points, il est difficile d'en dire autant des Toulousains et Lyonnais. Samedi, Thomas Ramos a manqué les trois pénalités qu'il a tenté avant de céder le but à Bézy pour deux nouveaux échecs sur ses trois tentatives. Le lendemain, Wisniewski et Doussain laissaient filer sept points à l'occasion de la défaite du LOU.

Top 14 - Jonathan Wisniewski (Lyon) contre ClermontIcon Sport

Kini Murimurivalu sorti sur civière

Cela avait beau être une confrontation entre deux équipes pratiquant un jeu de mouvement, l'intensité fut au rendez-vous. Tellement que sur un déblayage de Clément Castets, l'arrière Rochelais Kini Murimurivalu a subi un KO. Contraint de quitter la pelouse, le joueur est sorti sur une civière et sous les acclamations du public.

Top 14 - Kini Murimurivalu (La Rochelle)Icon Sport

Jacques Brunel sifflé

En difficulté à la tête du XV de France, Jacques Brunel a reçu un accueil pour le moins mitigé de la part du public. Alors qu'il passait sur les écrans géants du stade, le sélectionneur des Bleus a été sifflé par une majeure partie du public présent à Bordeaux, où l'homme avait pourtant été manager durant deux saisons.