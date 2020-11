Des infos transferts à la pelle, le rugby australien sauvé... Voici les 5 infos de ce lundi

Tauleigne de l'UBB à Montpellier

Alors que le MHR recherchait activement un troisième ligne, le club a enfin trouvé ce qu'il voulait. En effet, c'est le joueur de Bordeaux-Bègles Marco Tauleigne qui a signé dans l'Hérault en début de semaine dernière comme l'a annoncé l'Équipe. Après plusieurs années à l'UBB, Tauleigne, un temps avec les Bleus, va découvrir un nouvel environnement. En plus de la signature de Tauleigne, le MHR a aussi obtenu les prolongations de Kélian Galletier jusqu'en 2022 avec une année en option mais aussi celle de Yacouba Camara.

Top 14 - Marco Tauleigne (Bordeaux) contre BayonneIcon Sport

Un chassé-croisé entre Urdapilleta et Botica ?

Le marché des ouvreurs en Top 14 devrait rapidement s'accélerer dans les semaines à venir. Selon Midi Olympique, les recruteurs bordelais étudient actuellement le CV du Castrais Benjamin Urdapilleta pour remplacer Ben Botica. Dans l’autre sens, les Tarnais ne seraient pas insensibles au profil du Néo-Zélandais. Les premiers choix de Bordeaux comme Antoine Hastoy ou Enzo Hervé n’étant pas libres, il se pourrait bien que ce soit l’Argentin qui arrive en Gironde. Étant lui, au contraire des deux premiers cités, en fin de contrat dans le Tarn.

Lyon : le gros coup Marcus Smith en approche ?

À la recherche d'un demi d'ouverture pour pallier le départ de Jonathan Wisniewski en fin de contrat à la fin de cette saison, le LOU semble avoir trouvé sa cible selon Midi Olympique : Marcus Smith. Le jeune anglais de 20 ans, évoluant aux Harlequins pourrait tenir la corde, lui qui s'est très vite imposé dans son club et étant même aux portes du XV de la Rose.

Marcus Smith (Harlequins)Icon Sport

Le rugby australien sauvé par un accord de diffusion

La Fédération australienne, en péril financièrement, a annoncé, ce mardi, avoir signé un accord de diffusion avec la chaîne de télévision Nine Entertainment. Ce contrat permettra à l'instance de percevoir la somme de 100 millions de dollars australiens (environ 620 millions d'euros) sur trois ans. Une aubaine en ces temps de crise qui a vu un tiers des licenciés de l'ARU être licencié. L'ARU va pouvoir retrouver une situation financière plus saine après avoir accusé un déficit de près de 10 millions de dollars australiens l'an passé et avoir perdu son sponsor historique Qantas en septembre.

Rugby Championship - Michael Hooper, capitaine de l'AustralieIcon Sport

Un Super Rugby bientôt à douze ?

Selon le Sydney Morning Herald, les dirigeants de l'hémisphère Sud travaillent activement à l'élaboration d'une nouvelle compétition à douze participants centrée sur l'Océanie. On retrouverait les cinq franchises néo-zélandaises (Blues, Crusaders, Highlanders, Hurricanes et Chiefs) et leurs homologues australiennes (Brumbies, Waratahs, Reds, Rebels et Western Force).

Deux nouvelles formations originaires des îles du Pacifique sont fortement pressenties pour compléter le tableau : les Moana Pacifika, qui devraient regrouper majoritairement les Tonguiens et les Samoans, avec un camp de base situé en Nouvelle-Zélande ; ainsi qu'une équipe fidjienne, basée à Suva, probablement constituée autour des Fijian Drua, pensionnaires du National Rugby Championship australien pendant trois saisons.