Des hommages du XV de France à Dominici face à l'Italie

Opposé à l'Italie samedi soir à 21h, le Xv de France rendra plusieurs hommages à Christophe Dominici, disparu ce mardi. Une minute de silence aura lieu et une bâche en hommage à l'ancien ailier du Stade français et du XV de France sera déployée dans les tribunes du stade. Aussi, chaque joueur français arborera sur son maillot une inscription sur la manche où il sera inscrit "Domi".

Une soirée Pro D2 un mardi

Cinq matchs de Pro D2 un mardi soir, voilà quelque chose d'unique. Et pourtant, c'est bel et bien ce qu'il se passera le soir du 22 décembre. En effet, cinq matchs de Pro D2 ont été reprogrammés ce jour-là, des matchs qui n'avaient pas pu avoir lieu en raison de la Covid-19. Ainsi, Colomiers - Perpignan aura lieu à 17h et les rencontres Valence Romans - Montauban, Oyonnax - Biarritz, Carcassonne - Mont de Marsan et Soyaux-Angoulême - Grenoble auront lieu à 19h. Le premier des cinq matchs cités sera retransmis sur Cnal + Sport tandis que les autres seront sur Rugby +. Et pour couronner cette soirée très spéciale, il y aura la rencontre de Top 14 entre Castres et Brive à 20h45.

Trois prolongations à Pau

La Section Paloise a officialisé la prolongation de trois joueurs, trois jeunes joueurs qui plus est. En effet, le deuxième Julien Delannoy (25 ans), le talonneur Rayne Barka (21 ans) et le pilier Téo Bordenave (19 ans) ont tous prolonger jusqu'en juin 2023. Actuellement dixième du Top 14 et sur une dynamique négative avec quatres défaites d'affilée, le club béarnais mise clairement sur l'avenir.

Colomiers avec une charnière Queheille - Soulan face à Nevers

Opposés à Nevers ce soir à 19h dans son stade Michel Bendichou, Colomiers, actuellement à la sixième position du classement de Pro D2, pourra compter sur son demi d'ouverture Jules Soulan et sur Gilen Queheille à la mêlée. Coletta, Bézian ou encore Girard débuteront aussi la rencontre. Face à eux, les Nivernais pourront s'appuyer sur un troisième ligne solide Plataret - Fabrègue - Kazubek et sur une charnière pleine de fougue avec Joris Cazenave et Tanguy Ménoret.

Provence Rugby avec une charnière expérimentée

Face au Biarritz Olympique ce soir à 20h45, Provence Rugby alignera une charnière très expérimentée avec la pair Clément Darbo - Ludovic Radosavljevic. Le meilleur réalisateur du championnat et arrière provençal Florent Massip débutera lui aussi. Côté basque, il y a aussi des hommes de métier avec l'anglais Staffon Armitage qui sera capitaine, Yohan Artru à l'aile ou encore l'ancien All Black Francis Saili.