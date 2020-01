Des clubs français qualifiés, finish incroyable pour Colomiers ... Nos Tops et Flops du week-end

Tops :

Des quarts de finale à domicile en Champions Cup ?

Seul le Leinster était déjà qualifié avant cette 5e journée. Et la nouvelle de cette cinquième journée, c'est la qualification en quart de finale de 4 équipes dont trois clubs français. Le Stade Toulousain, le Racing 92 et Clermont ont validé leur billet pour les phases finales de la grande Coupe d'Europe mais la question du quart de finale à domicile reste en suspens. Si Toulouse est en pole position avec son destin entre les mains lors de la réception de Gloucester durant la prochaine journée, les Racingmen et les Auvergnats vont devoir aller chercher une victoire à l'extérieur, respectivement au Saracens et au Harlequins. Dans les deux autres poules, le Leinster et Exeter sont favoris pour recevoir en quart de finale.

En Challenge Européen, seul Bordeaux et Toulon pourraient recevoir en quart de finale, tandis que pour Castres, sauf un miracle, il faudra se déplacer en phases finales.

Un Bordeaux historique

Déjà solidement leader du Top 14 depuis plusieurs semaines, l'UBB est désormais officiellement en quart de finale du Challenge Européen après sa victoire à domicile contre Edimbourg. Pour la première fois de son histoire, les Girondins verront les phases finales en Coupe d'Europe. Toujours invaincus après 5 journées, les hommes de Christophe Urios pourraient même se mettre à rêver de recevoir en quart de finale. Mais, il faudra tout de même aller faire un exploit sur le terrain des Wasps avec en plus des résultats favorables dans les autres poules.

Remontée fantastique de Colomiers

Un scénario de l'ordre du fantastique sur la pelouse de Rouen, vendredi en Pro D2. Et c'est Colomiers qui vient s'imposer en terres normandes, après une remontée et un finish totalement dingue. Après 66 minutes de jeu, les Columérins sont menés de 10 points, 22-12, mais c'est à ce moment que tout bascule. En dix minutes, les hommes de Sarraute vont inscrire trois essais pour venir s'imposer 29-33. Et c'est Paul Pimienta qui délivre toute son équipe pour arracher une nouvelle victoire à l'extérieur et conserver sa 4e place.

Et pour cette 16e journée de Pro D2, il ne faisait pas bon de jouer à domicile. En plus de la victoire de Colomiers à Rouen, quatre autres équipes se sont imposés à l'extérieur, Perpignan à Soyaux-Angoulème, Nevers à Béziers, Grenoble à Aurillac et Vannes à Mont-de-Marsan.

Spectacle grandiose entre Glasgow et Exeter

Du spectacle, il n'en manquait pas sur la pelouse de Glasgow entre les Warriors et les Chiefs. Une première mi-temps conclue sur le score de 24-24 avec trois essais de chaque côte et deux équipes se rendant coup pour coup durant 40 minutes. En seconde mi-temps, le spectacle va quelques peu baisser avec seulement deux essais de chaque côté et un score nul au terme du temps régulier de la rencontre. Mais dans les arrêts de jeu, Exeter obtient une pénalité que décide de tenter, Stuart Hogg. 60 mètres face aux perches, 81e minute de jeu et un coup de pied qui peut changer beaucoup de choses, mais il manquera quelques millimètres à l'arrière écossais, ce dernier touchant la barre. Un missile de 60 mètres qui aurait pu donner une certitude de quart de finale à domicile pour l'équipe anglaise.

Flops :

Étrillard et Géraci blessé

Appelé pour la première fois avec le XV de France mercredi dernier par Fabien Galthié, Anthony Étrillard s'est blessé grièvement durant son match face aux Scarlets. Le bilan est tombé, une fracture du péroné pour le talonneur toulonnais et une absence d'au moins trois mois. D'ores et déjà forfait pour le prochain Tournoi des Six Nations avant même le premier rassemblement, Étrillard pourrait être rejoint par une autre néophyte. Kilian Géraci s'est blessé lors de la rencontre contre le Leinster, le verdict concernant sa blessure serait une contusion au niveau d'un cartilage du genou gauche. L'indisponibilité du double Champion du monde U20 n'est pas encore connue.

Béziers perd lourdement à domicile

C'est une véritable fessée. Béziers n'a pas existé sur sa pelouse face à Nevers. Une lourde défaite qui fait forcément tâche pour le premier match de 2020. Les Nivernais menaient 27-3 à la 50è minute. Les Biterrois n'ont jamais réussi à mettre leur jeu en place au contraire de leur adversaire qui a récité son rugby derrière son demi d'ouverture Zach Henry, intenable vendredi soir. Images rares, certains supporters de Béziers ont même quitté les tribunes dès la 60è minute de jeu, décus par la prestation de leur équipe. Après celle face à Colomiers, c'est la deuxième défaite des Héraultais dans leur stade.

6 clubs français déjà éliminés dans les Coupes d'Europe

Après cette 5e journée de Coupe d'Europe, le bilan des clubs français est en demi-teinte avec dores et déjà 6 clubs français éliminés avant la dernière journée, entre les deux compétitions. En Champions Cup, c'est Lyon et Montpellier qui ne peuvent plus espérer se qualifier pour les phases finales, après une nouvelle défaite ce week-end pour ces deux clubs. La Rochelle n'est pas mathématiquement éliminés de la compétition mais son déplacement à Exeter lors de la journée, réduit à zéro ses chances de qualification. Dans la deuxième compétition européenne, Agen, le Stade Français, Brive et Bayonne n'ont plus rien à jouer avant le dernier match, le week-end prochain. Il ne s'agit pas d'une surprise pour ces clubs qui ne jouaient pas vraiment à fond la compétition, se concentrant bien plus sur le championnat. A noter tout de même la belle performance de Bayonne et Pau qui renouent avec la victoire.

Par Bastien Rodrigues