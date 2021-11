Des Bleus et Bleues majuscules, les Montois toujours leader de Pro D2.. Les cinq infos du week-end !

Magnifiques Bleu(e)s !

Après 14 défaites de rang face à la Nouvelle-Zélande, le XV de France renoue avec le succès face aux All Blacks en s’imposant 40 à 25 au Stade de France, ce qui est aussi synonyme de la plus large victoire face aux Néo-Zélandais. Historique. Quel plaisir immense ! Les émotions sont nombreuses et fortes au coup de sifflet final, au moment où Melvyn Jaminet passe une ultime pénalité après la sirène (80e+1) pour venir atteindre la mythique barre des 40 points, quelques instants après un grattage de Dylan Cretin qui avait déjà laissé présager la magnifique issue finale. Côté filles, après un premier succès face à la Nouvelle-Zélande à Pau, les Bleues ont confirmé à Castres face à ces mêmes Blacks Ferns en l’emportant (29-7), à l’issue d’une performance accomplie et plus qu’enthousiasmante à un an de la Coupe du Monde.

XV de France - Le clapping des Bleus avec leur publicIcon Sport

La Grande-Bretagne...

Le pays de Galles s'est imposé 29 à 28 face à l'Australie. Les Wallabies ont évolué à 14 pendant 65 minutes, mais c'est Rhys Priestland qui donne la victoire aux Gallois en toute fin de match.

Un peu plus au sud de la Grande-Bretagne, direction l'Angleterre. Martyrisés devant, les Anglais ont marqué trois beaux essais de jeu déployé qui leur ont offert in extremis la victoire. Un succès contre l'Afrique du Sud sur le score de 27-26.

Après sa victoire sur l’Australie d’il y a deux semaines, l’Ecosse termine bien sa tournée d’automne en battant le Japon sur le score de 29-20. Pour cette revanche de la dernière Coupe du Monde, où les Japonnais l’avait emporté, le XV du chardon confirme ses progrès avant d’aborder le prochain Tournoi des VI Nations, mais sans jamais avoir été impérial.

.. l'Irlande ..

Après son succès retentissant face aux All Blacks la semaine dernière, le XV du trèfle confirme sa grande forme en étrillant des Argentins en manque criant de discipline. Avec sept essais inscrits exclusivement par des avants, les hommes d'Andy Farrell font la passe de trois dans cette tournée en s'appuyant sur sur son pack exceptionnel.

.. et l'Italie tous vainqueurs contre des nations du Sud !

Pour la première fois depuis deux ans , l'Italie a gagné un test match. La Squadra a battu l'Uruguay 17-10 à Parme, non sans souffrir. L'Italie a enfin gagné un match international. La Squadra a battu l'Uruguay, grâce à deux essais de l'ailier Pierre Bruno et du talonneur remplaçant Hame Faiva.

Test match - L'Italie s'est imposé contre l'UruguayIcon Sport

Mont-de-Marsan garde la tête du Pro D2

Avec la réception d'Aurillac, on pouvait se douter que Mont-de-Marsan garderait cette première place au classement, ce fut chose faite. Plus bas, c'est Agen qui fait la mauvaise opération de la soirée puisque le SUA retombe dans la zone rouge.