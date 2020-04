Démission à la tête de la NRL, Oyonnax recrute deux piliers... Les 5 infos de ce lundi

Le président de la NRL démissionne

Le patron de la Ligue australienne de rugby à XIII (NRL) Todd Greenberg a présenté sa démission lundi alors que son championnat, très populaire en Australie et qui doit reprendre le 28 mai, traverse une crise financière grave à cause de la pandémie de coronavirus. "Diriger la NRL pendant les quatre dernières années a été un honneur et un privilège. En dépit de la multitude de défis et de pressions, j'ai apprécié chaque minute de cette période".

Les joueurs australiens acceptent des baisses de salaire

La Fédération australienne de rugby, le syndicat des joueurs (Rugby Union Players Association) et les quatre franchises australienne de Super Rugby ont annoncé lundi avoir trouvé un accord sur des baisses de salaire en raison de l'arrêt des compétitions provoqué par la pandémie de coronavirus. "Cet accord verra les 192 joueurs professionnels australiens baisser leurs salaires de 60% en moyenne et ce, jusqu'au 30 septembre", explique le communiqué de Rugby Australia.

Des licenciements actés chez les Crusaders

La province néo-zélandaise des Crusaders a annoncé ce lundi qu'elle allait être contrainte de procéder à des licenciements pour réduire ses coûts alors que les revenus sont nuls depuis l'arrêt du Super Rugby à cause de la crise sanitaire mondiale. "Cela a été un processus incroyablement douloureux et difficile pour les personnes impliquées", a déclaré le patron de la franchise Colin Mansbridge.

Deux piliers de Top 14 signent à Oyonnax

Le président du club d'Oyonnax, Thierry Emin, a annoncé ce lundi deux nouvelles arrivées lors de la prochaine intersaison. Il s'agit du pilier gauche de Clermont Beka Kakanadze (24 ans), et du pilier droit de Castres Marc Clerc (32 ans) tous les deux en manque de temps de jeu cette saison. Ils se sont engagés respectivement pour deux et une saison.

Champions Cup - Marc Clerc (Castres) contre GloucesterIcon Sport

Didier Casadéi arrive à Périgueux

Le club de Périgueux, qui devrait évoluer en Fédérale 1 la saison prochaine a obtenu la signature de Didier Casadéi pour renforcer son staff technique. Sans club depuis l'été dernier, celui qui a entraîné les avants de Brive pendant dix ans, trouve donc un nouveau point de chute après son éviction du club corrézien l'été dernier.