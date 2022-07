Le pilier droit de Lyon et de l'équipe de France, Demba Bamba, a été opéré d'un genou et sera indisponible au moins six mois, a-t-on appris jeudi de source médicale. Le joueur, âgé de 24 ans souffrait d'une lésion du cartilage et s'était blessé au cours de la tournée du XV de France au Japon au début du mois de juillet. Le LOU Rugby devrait engager un joker médical pour le remplacer.

L'ancien sélectionneur emblématique des All Blacks Steve Hansen regrette le manque de soutien des dirigeants du rugby néo-zélandais à son successeur Ian Foster, sur un siège éjectable après les deux défaites à domicile contre l'Irlande. Steve Hansen fustige les dirigeants du rugby néo-zélandais qui "ont déballé leur linge sale en public, au lieu de le faire en famille".

Steve Hansen a été sélectionneur des All Blacks entre 2011 et 2019.Icon Sport

Cette règle, déja expérimentée au niveau national en Super Rugby, va faire son apparition à l'échelle internationale à l'occasion de ce Rugby Championship 2022. Un joueur sanctionné d'un carton rouge pourra être remplacé au bout de 20 minutes de temps de jeu.

Le deuxième ligne international irlandais (16 sélections) Quinn Roux quitte le RC Toulon pour s'engager avec Bath en Premiership. Il vient en qualité de joker médical pour pallier la blessure au genou du deuxième ligne Charlie Ewels.

Montpellier a officialisé aujourd'hui le transfert du pilier gauche Simon-Pierre Chauvac, qui s'est engagé jusqu'en 2024. A 24 ans, Chauvac va connaître le second club de sa carrière professionnelle. Le pilier droit briviste a disputé quinze matchs au cours de la saison dernière.